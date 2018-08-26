Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden 2 Milyar TL Kesildi

Ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sebebiyle tasarrufa giden Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 2 milyar TL kesti.

Son dönemlerde yaşamış olduğumuz ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çeşitli tasarruflar yapması sonucunu doğurdu. Bu noktada ‘tasarruf tedbiri’ adı altında tasarruf paketleri hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine düzenleme getirdi. Yapılan tasarruf paketlerinden nasibini alan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da 2 milyar TL bütçe kesildi.

2018'in ilk yarısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın elinde ödenen maaşlar hariç kalan 10 milyar 633 milyon 716 bin 878 TL’den 2 milyar TL’si tasarruf tedbirleri adı altında kesildi. Genele bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinde %18 civarı tasarrufa giden Hazine ve Maliye Bakanlığı, en fazla kesintiyi de Fatih Projesi’nden yaptı ve projeden toplamda 705 milyon TL kesti.

Tasarruf tedbiri adı altında başka bir kesinti kararı da okulların her türlü altyapı giderleri ve alımları ile ilgilenen İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı için alındı. Okullar için hammadde ve alımları düzenleyen kurum, aynı zamanda da bakım ve onarım ile ilgileniyordu. Ancak bu kurumdan da hatırı sayılır bir meblağ kesildi ve 145 milyon TL tasarruf yapıldı.