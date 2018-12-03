MEB, Yapay Zeka Temalı Robot Yarışması Düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl içerisinde Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenleneceğini açıkladı.

Yapay zeka uygulamaları temasıyla, gelecek yılın nisan ayında Samsun'da düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın bu seneki teması 'yapay zeka uygulamaları' olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapay zeka alanında bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması amacıyla yarışmanın düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

“Yarışma ile lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yarışma her yıl daha çok ilgi görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte düzenleyeceğimiz yarışma, Türkiye’de alanındaki en büyük ve organize yarışmalardan biri. 2019’daki yarışmada ilk defa yapay zeka alanına odaklanılacak. Tüm lise ve üniversite öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz.”

Geçtiğimiz dönemlerde 'serbest proje' olarak değerlendirilen 3 alan, yarışmada farklı kategori olarak yer alacak. Buna göre yarışmada sağlık, güvenlik ve yapay zeka da yer alacak. İnternet üzerinden üç gün boyunca canlı yayınla izleyicilerle buluşturulacak olan yarışma kapsamında birincilere 7.500, ikincilere 6.000 ve üçüncülere ise 4.500 TL ödül verilecek.

Yarışmanın 2019 etabına tam 20 ülkeden dört binin üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor.