Milli Elektrikli Trenin Testleri 30 Ağustos'ta Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya’da üretilen tamamen elektrikli milli yüksek hızlı trenin ray ve yol testlerine 30 Ağustos’ta başlanacağını açıkladı. Test sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde, treninin bu yılın sonuna kadar hizmete geçmesi planlanıyor.

Milli elektrikli tren üretiminin gerçekleştirildiği TÜVASAŞ’ın Sakarya’daki tesislerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projeye ilişkin son bilgileri paylaştı. Trenin ray ve yol testlerinin 30 Ağustos tarihinde başlayacağını açıklayan Karaismailoğlu, “Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız” dedi.

Türkiye’de ilk defa yerli ve milli elektrikli tren setinin son aşamalarına şahitlik edildiğini belirten Bakan, “Proje kapsamında ilk alt yapıyı kurduk. Alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesislerini 2019 yılında devreye aldığımız trenimizi en kısa zamanda raylara indirip, testlere başlayıp, yolcu taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Milli elektrikli hızlı tren, bu yıl bitmeden yolcu taşımaya başlayacak

Yerli elektrikli trenin saatte 225 kilometre hıza ulaşabileceğini ve vatandaşlara konforlu bir ulaşım hizmeti sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Yeni trenimizde yolcu güvenliği ve konforu önceliği var. Bir setin toplam koltuk sayısı 324’tür. Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Engelli yolcular için özel bölümler de olacak trende. Güvenliği sağlama, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme ve kamera sistemleri ile donattık trenimizi” şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgınına rağmen çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ifade eden Bakan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şantiyelerimiz ve bakanlıklarımızda Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda, çalışan arkadaşlarımızın sağlığını ön plana alarak çalışmalarımız sürdü. Demiryolu sektöründe tasarımdan uygulamasına, güvenliğinden konforuna kadar her bir parçası ve süreciyle milli tren yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

"Yerli elektrikli tren, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşlara konforlu bir ulaşım hizmeti sağlayacak"

Yerli treni markalaştırma ve ihraç etme hedeflerinin olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 29 Haziran’da tekrardan TÜVASAŞ tesislerine geleceklerini ve fabrika testlerine başlayacaklarını aktardı. Bunun devamında 30 Ağustos’ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerine geçeceklerini belirten Karaismailoğlu, “Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.