Milli Helikopterimiz ATAK İçin Bir Talip Daha Çıktı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bir uzak doğu ülkesiyle olan ihracat görüşmelerini sonlandırmak üzere pazartesi günü yola çıkacaklarını söyledi.

Ülkemizin, savunma sanayinde gerçekleştirdiği ilerleme gerçekten de dikkat çekici. Havacılık da üzerinde en çok çalışılan alanlardan birisi. İHA, SİHA ve helikopter üretiminde yaşadığımız ilerleme, gerçekten de takdire şayan.

Bu projeler arasında yer alan ATAK helikopterlerine ise uzak doğudan bir talip var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Türk Savunma Sanayii Zirvesi”nde pek çok yerli ve yabancı üst düzey temsilci bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede yer alıyor.

Zirvede bir konuşma yapan İsmail Demir, zirvede oluşturulan işbirliği ve platform sayesinde, özellikle geniş çevredeki paydaşların görüşlerini dinleme fırsatı bulduklarını söyledi. Başkan Demir ayrıca, katılımlı yönetim felsefesi ile uzun soluklu stratejik vizyonun, 2019 yılında yapılması planlanan Savunma Sanayi Şurası sonucunda belirleneceğini belirtti. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından savunma sanayiinin yeniden yapılandırılacağını da sözlerine ekledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni nesil ATAK projemize, MMU ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık talepleri var. Gelecek hafta Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz" sözleriyle de yerli araçlarımıza olan ilgiyi gösterdi.