Milli İHA’lar İçin Üretilen Yerli Motor Tanıtıldı

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit’in açıklamasına göre yerli İHA'lar için üretilen motorlar hazır. Kullanıma sunulması için TUSAŞ prosedürlerinin tamamlanması bekleniyor.

MÜSİAD EXPO’da gerçekleştirilen "High Tech Port By MÜSİAD" fuarında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) bağlı Motor Sanayii A.Ş.'nin Genel Müdürü Mehmet Akşit, fuar kapsamında yaptığı açıklamalarda motor geliştirme çalışmalarındaki son durumu aktardı.

Akşit, pilot eğitimlerinde kullanılan insansız uçaklar için geliştirilmiş olan TJ90 turbojet motorlarının, TÜSAŞ'ın Şimşek Yüksek Hızlı Heef Uçakları'nda denediğini belirtti. Firmanın amacı, bu motorları zorlu testlerden geçirerek geliştirmek. Şirketin ayrıca seri üretim için sipariş de aldığı açıklandı.

Pistonlu motor olarak P170 motorunu öne çıkartan Akşit, bu motorun yeni nesil ANKA için geliştirildiği bilgisini paylaştı. Motorun bir üst modelinin de Akıncı İHA’ları için üretileceğini söyledi. Akşit, "Bu özgün İHA motorumuz. Bunun da seri üretim siparişini aldık. Seri imalatı başladı, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu motorda 3 bin saat civarında olgunlaştırma testlerini tamamladık ki motorun ömrü bin 800 saat. İHA'larda bin 200 ile bin 800 saat ömürler. Motoru aşırı zorladığımız için ömür kısa oluyor. Dayanıklılık testlerinde 3 bin saati geçti" dedi.

Akşit, "Çok değişik, karmaşık, aynı anda paralel testler yaptık ve ilk siparişimizi aldık, seri imalata başladık. Özgün İHA motorunun yeni nesil Anka'ya entegrasyonu geçen hafta itibariyle bitti. Pist, taksi testlerinin başarıyla bittiği haberi geldi. Şimdi uçuş testlerini bekliyor PD170. İnşallah 2018'de uçtu diye duyarız. Motor hazır, TUSAŞ’ın prosedürlerini tamamlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

T625 Motoru 3 Yıl İçinde Geliyor:

T625 Özgün Helikopteri’nin motoru olması planlanan TS1400 turboşaft helikopter motorunda da prototip aşamasına yaklaştıklarını belirten Akşit, daha sonra da helikoptere gidecek olan motor çekirdeğini toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Firmanın hedefi ise motor çekirdeğini gelecek yıl ortaya çıkarmak.