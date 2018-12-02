Milli insansız hava araçlarımız güncellenerek daha da güçleniyor.

Türkiye'de insansız hava araçları konusunda dışarıya bağımlılığı azaltmak için yeni bir motor üretilerek milli İHA'larımız daha da güçlü hale geliyor.

TUSAŞ Moto Sanayii, milli İHA'larımızın motorlarının dışa bağımlılığını tamamen bitirmek ve gelişen teknoloji ile yeni doğan ihtiyaçları karşılayabilmek için tamamen milli olacak yeni motor üretmeye başlıyor.

Yeni ve güncellenmiş milli İHA'larımız için daha güçlü bir motor olan PD170 kullanılacakken, bu motor ile daha yüksek irtifalarda uçuş gerçekleştirilebilecek. Motorun milli İHA'mız Anka ile olan kurulumu tamamlanırken, dayanıklılık testlerinde 3 bin saatin üzerine gelmiş bulunup, şimdilik olumlu sonuçlar vermeyi başardı.

Şimdiye kadarki testlerde umut vaat eden PD170 motoru, her geçen gün geliştirilirken, yakın zaman içerisinde Anka ile uçuşlara başlaması planlanıyor. Ayrıca motor şimdide ilk seri üretim siparişini de aldı.

Milli İHA'larımızı 170 beygir gücü ile yaklaşık 20 bin feet yüksekliğe çıkarabilecek olan motor, kendi alanında en iyilerden biri statüsünde iken aynı zamanda yakıt tüketiminde de en iyilerden biri olarak oldukça kar sağlamayı başaracak.