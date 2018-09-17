Milli Muharip Uçağı'nın Prototip Uçuşu İçin Tarih Belirlendi

Savunma Sanayii'nde milli ve yerli üretimin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bir dönemdeyiz. Büyük heyecan uyandıran Milli Muharip Uçağı'na dair net bir tarih elde etmiş durumdayız.

Milli Muharip Uçağı'na dair önemli açıklamalar yapan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, uçağın ilk prototip uçuşunu en geç 2023 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (UZAYTEM) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında konuşan Tüfekçi, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mili Muharip Uçak Projemiz, 'F-35 projesinde sıkıntı yaşarız veya yaşamayız, oraya tamamen bağımlıyız' düşüncesinin tamamen dışında, bu teknolojilere kendimiz hakim olmamız gerektiği düşünülerek başlatılmış bir projedir. Proje gayet de iyi gidiyor. İnşallah kendi muharip uçağımızı yapacağız. Burada bizim stratejik planımızda da belirttiğimiz, teknolojik derinlik ve küresel etkinlik teması önemli. Biz dışarıya teknoloji anlamında bağımlı olmak istemiyoruz."

Uçağın gerekli testlerden geçtikten sonra ihracat hedefi de bulunduğunu ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Tüfekçi, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birincil olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere bunu yaptık ama savunma sanayinin maliyet etkin olabilmesi için illaki ihracat yapmanız gerekiyor. İhracat planı en baştan beri vardı. Kendi ihtiyaçlarımız için sınırlı sayıda gemi yapmak, uçak yapmanın maliyetleri yükselteceği aşikar ama aynı zamanda şöyle düşünmek gerekiyor, bu teknoloji elinde olan ülkeler size bunu vermiyorlar. Maliyeti ne olursa olsun biz bunu yapmaya baş koymuştuk ama en başından beri ihraç etmek ve buradan da gelir elde etmek, üretim sayısını artırarak fiyatı düşürmek hedefimizdi."