Yerli motor ile uçacak olan TF-X projesi için büyük önem arz eden imzalar atıldı.

Milli muharip uçağının bünyesinde yerli motor bulunduracağı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SBB) tarafından daha önce bildirilmişti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in birçok kez dile getirdiği konuyla ilgili resmi sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ifadeleri şu şekilde oldu:

"Milli muharip uçağının motorunun yerli olması için nihai hedefimiz var. Bunun için şirket kurduk. Amacımız uçağın motorunun yerli ve milli olması. Teknolojik açıdan tüm unsurlara hâkim olmamız çok önemli. Fikri mülkiyet haklarının da bize ait olması çok önemli. Milli muharip uçağı projesi kapsamında yabancı bazı motor şirketlerine kapı kapatılmış değil. Sürenin uzunluğu göz önünde bulundurularak bu şirketlerin yaptığı teklifler inceleniyor."

Türk mühendisler tarafından tasarlanıp geliştirilecek olan yerli motor, TRMOTOR tarafından gerçekleştirilecek geliştirme çalışmaları ve TAI’nın İngiltere’den alınan mühendislik desteğiyle ülkemizde üretilecek.

İmza törenine ilişkin basın bülteninde "Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı kapsamında, motorun kritik alt sistem ve komponentlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi hedefleniyor" denildi.

Atılan imzaların TF-X projesi için çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Demir "Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi, ülkemizin gaz türbinli motorlar ve bu motorlara ilişkin alt/yan teknolojilere yönelik kabiliyet sahibi olan dünyadaki çok az ülkeden biri olması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor" şeklinde bir açıklama yaptı.