Milli Piyango, Çekiliş ile 2. El Otomobil Verecek

Milli Piyango İdaresi, ikinci el otomobillerin hediye edileceği Oto Loto'yu kullanıma sundu. Vatandaşlar, aldıkları biletlerle ikinci el otomobil sahibi olma imkanı yakalayacaklar.

Milli Piyango İdaresi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, bundan sonra ikinci el otomobiller için de çekilişler gerçekleştirileceği açıklandı. Milli Piyango, özel sektöre aktarıldıktan sonra market çekleri, sıfır otomobil, akıllı telefon ve ücretsiz tatil gibi çekilişler de yapmaya başlamıştı. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Milli Piyango İdaresi, ikinci el otomobil çekilişleri için yeni bir internet sitesi oluşturdu. "otoloto.com.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek internet sitesinde ikinci el otomobil satışlarının ne zaman yapılacağı ve aktif çekilişler görüntülenecek. Gerçek ve tüzel kişilikler, ikinci el otomobilleri ikramiye olarak gösterebilecekler.

Çekilişler şimdilik başlamadı

Oto Loto'nun internet sitesine baktığımızda, şu ana dek hiçbir çekilişin yapılmadığını ve aktif bir çekilişin de olmadığını görüyoruz. Ancak bu durum çok kısa bir süre içerisinde değişecek gibi görünüyor. Peki ikinci el otomobil çekilişine girmek isteyen bir vatandaşın kaç para verip bilet alması gerekecek?

Milli Piyango İdaresi, bilet fiyatlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak tahminlere göre ikinci el otomobil çekilişine katılmak isteyen bir vatandaşın en az 4,5-5 TL'yi gözden çıkarması gerekecek. Ayrıca farklı farklı kategorilerin yer alacağı ve fiyatların 70 TL'ye kadar çıkabileceği konuşuluyor. Resmi bir açıklama gelmeden bu konuyla ilgili bir şey söylemek pek de mümkün değil.