Milli Projemiz Olan Otomobil Test Merkezi Tamamlanmak Üzere

Bursa’nın Yenişehir ilçesine yapılacak otomobil test merkezi için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Başkan Çelik ,”Ülkemiz, Bursa’mız ve Yenişehir’imiz için çok önemli olan otomotiv test merkezinde artık sona yaklaşılmanın heyacanı içerisindeyiz. İnşallah yakın zamanda devlet büyüklerimizden tarafından verilecek müjdeli haberleri bekliyoruz” dedi.

Nedir Bu Test Merkezi?

Almanya'daki Nurburgring Test Merkezi'nin bir benzeri olan bu merkezle, Türkiye'de üretilen otomobillerin yurt dışındaki test merkezlerine gönderme zorunluluğu, yani bu alandaki dışa bağımlılık ortadan kalkacak. Bu sayede ciddi miktarda tasarruf sağlanıcak. Öyle ki halihazırda bir araç ürettiğimiz taktirde bunu İspanya ya da İngiltere test merkezlerine gönderiyoruz. Bu tip merkezlerin sayısı dünyada sınırlı olduğundan dolayı hem test süreleri hem ücetleri oldukça fazla.

Bakan Test Merkezi Gerekli Demişti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Test Merkezi'nin hayata geçme süresinin Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin süresiyle eş zamanlı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü sadece tasarlamak, üretmek yetmez. Bunu test edip onaylamanız, değerlendirmeniz gerekir. Dolayısıyla buraya kuracağımız merkez Otomotiv Test Merkezi veya kara araçları test merkezi son derece önemli. Bir yerli marka otomobil yapacaksak mutlaka test merkezine ihtiyacımız var. İşte burada bugün imzasını atacağımız test merkezi bu ihtiyacı karşılaşacak." diye konuşmuştu.