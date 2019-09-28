Milli SİHA Bayraktar TB2, Jandarma'ya Teslim Edildi

Milli ve yerli imkânlar kullanılarak özgün bir tasarımla üretilen hava aracı Bayraktar TB2, yakın zamanda saha görevlerinde kullanılmaya başlanacak. Daha önce kırdığı rekorlarla gündeme gelen SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığı'na teslimatı bugün tamamlandı.

Yaklaşık 2 ay önce yapılan bir test uçuşunda 27 saat 3 dakika havada kalarak bu alandaki rekoru ele geçiren Bayraktar TB2 SİHA, şimdi de Jandarma'ya güç katacak. 2014 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan SİHA, bilindiği üzere TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor.

Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda da kullanılan Bayraktar TB2 SİHA, daha önce de birçok milli SİHA sistemi üretmiş olan Baykar tarafından üretiliyor. %93 gibi yüksek bir oranda milli olduğu belirtilen SİHA'ların sayısı da giderek artıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarına göre bugün 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, teslimatı attığı tweet ile duyurdu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, paylaştığı gönderide teslimat haberinin yanı sıra "Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" notuna da yer verdi. Savunma sanayisinin gelişmesi ve teknolojinin bu alanda yer bulmasıyla birlikte sayıları her geçen gün artan bu teknolojik savunma araçları, ordumuzun da en büyük güçlerinden birini oluşturuyor. Bayraktar TB2 SİHA'nın uçuşunun yer aldığı bir de video paylaşan Demir'in gönderisine yukarıdan göz atabilirsiniz.

Ordumuzu teknoloji ile güçlendirme çalışmaları kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Yukarıdaki ilgili haberimizden bu kurumlar tarafından üretilmiş teknolojik ürünleri inceleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.