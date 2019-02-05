Milli Sporcu Şahika Ercümen, Antarktika'da Bir İlke İmza Attı

Dalış sporunda pek çok ilklere ve enlere imza atmış olan Şahika Ercümen, Antarktika'da serbest dalış gerçekleştiren ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk araştırma ekibinin beyaz kıtadaki çalışmaları resmi olarak başladı. Araştırma ekibi ile birlikte beyaz kıtanın yolunu tutan milli sporcu ve rekortmen Şahika Ercümen, Antarktika’da dalış sporu ile ilgili ilklerine bir yenisini ekledi.

Titiz bir hazırlık aşamasının ardından 6 kişilik bir ekip ile zodyak botlar kullanarak Antarktika açıklarına ilerleyen Ercümen, beyaz kıtanın dondurucu sularında bir tüpsüz serbest dalış gerçekleştirdi. Su sıcaklığı sıfır derece olmasına rağmen hiçbir özel koruyucusu giysi kullanmayan Ercümen, 2 dakikalık serbest dalışı ile Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Yeni Zelandalı dalış eğitmeni Jonathan Francis Sunnex’in dalışına eşlik ettiği Ercümen, bu gurur verici dalış ile ilgili olarak, ‘’Antarktika'dayız, bunu bilerek daldık ama gerçekten insan şartlarını zorlayan bir soğukluk var. Burada dalış yapmak bizim için de bir ilk. Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde.’’ şeklinde konuştu.

Hava durumunun el vermesi halinde birkaç dalış daha gerçekleştirmek istediğini belirten Ercümen, Türk araştırma ekibine yardım etmek için elinden geleni yapacağını dile getirirken, ‘’Özellikle Cumhurbaşkanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a böyle önemli bir olayın bir parçası olmama vesile oldukları ve ülkemizi temsil etme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.