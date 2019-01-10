Milli Yazılımda İlk Mesaj İletildi: 'Merhaba Tarihi An'

Milli savunma sanayinde yazılım alanında çalışan MilSOFT’un geliştirdiği yazılım üzerinden atılan ilk mesaj başarıyla iletildi. İlk mesajda “Merhaba tarihi an.” ifadesi kullanıldı.

MilSOFT, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme amaçlarıyla kurulan bir şirket olarak 20 yıldır savunma sanayisine hizmet veriyor.

MilSOFT’un çalışmalarının büyük kısmı, “taktik data linkler ve mesajlaşma” üzerine yoğunlaşıyor. Askeri operasyonlar açısından önemli olan bu alanda yapılacak çalışmalar, sadece sözlü değil yazılı emirlerin ve belgelerin, hatta görüntülerin hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Bu amaçla üretilen yeni yazılım Link-M, Nato protokollerinden bağımsız olarak iletişim ve haberleşmeyi sağlıyor. Bu sayede de yazılım başka bir ülkeye, üçüncü bir ülkenin iznine bağlı kalmaksızın satılabiliyor. Link-M adlı sistem yerli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle uyumlu olarak çalışacak şekilde tasarlandı. Atmosferik şartlar değişken olmasına rağmen azami teorik menzile yakın bir mesafeye başarıyla mesaj iletilmesini sağlayan Link-M’in ilettiği ilk mesaj ise “Merhaba tarihi an.” oldu.

Milsoft, dünya üzerinde çok az sayıda şirketin yapabildiği şekilde, farklı link sistemleri arasında bilginin güvenli şekilde aktarılmasını sağlayabiliyor. Şirket, akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirilen Kement Projesi’nde de alt yüklenici olarak görev alıyor.