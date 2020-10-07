Milyarderler, Pandemi Sürecinde Servetlerini Yüzde 27 Artırdı

İsviçre Bankası UBS’nin derlediği bir rapora göre dünyanın en zengin insanları 2020’nin nisan - temmuz ayları arasında servetlerini yüzde 27 artırdı. En fazla büyüyen sektörler ise sanayi ve teknoloji sektörleri oldu.

Koronavirüs salgını sağlık sektörünü ve insanların hayatını önemli ölçüde etkilerken normal hayatın durmasından dolayı ekonomik anlamda da pek çok ülke ve şirket olumsuz yönde etkilendi. İnsanların daha fazla eve kapanıp alışkanlıklarını değiştirmesi ise bazı şirketlere yaradı. Özellikle online alışveriş ve teknoloji alanındaki şirketler bu süreçten olumlu çıkarken bu şirketlerin başındaki milyarderler de servetlerine servet kattılar.

İsviçre Bankası UBS’nin raporuna göre dünyanın en zengin insanları bu yıl nisan ayından temmuz ayına kadar servetlerini yüzde 27,5 artırarak 10,2 trilyon dolara yükseltti. Bu yüksek artış, 2017 sonundaki 8,9 trilyon dolarlık bir önceki zirveden sonra büyük ölçüde artan küresel hisse fiyatlarından dolayı oluştu. Milyarderlerin COVID-19 krizini son derece başarılı bir şekilde yönettiğini söyleyen UBS, milyarderlerin de sayısının 2017’de 2.158’ken, 2020’de 2.189’a çıktığını belirtti.

Pandemi döneminde talep arttı

UBS’nin raporuna göre milyarderler arasında bu yılın en büyük kazananları, nisan - temmuz ayları arasında servetlerini şaşırtıcı şekilde yüzde 44 artıran sanayiciler oldu. Bu süreçte teknoloji milyarderleri de servetlerini yüzde 41 artırmayı başardı. UBS, bu artışın “mal ve hizmete yönelik COVID-19 salgını kaynaklı talep” ve “dijital işletmeleri hızlandıran sosyal mesafe ve birkaç yıllık gelişimi birkaç aya sıkıştırma süreci” nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Krizin olumlu etkilediği bir diğer sektör ise sağlık sektörü oldu. Her ne kadar bu süreçte sağlık çalışanları en ön safhada mücadele ederek zor günler geçirse de ilaç üreticileri ve tıbbi cihaz geliştiricileri sağlık alanında üretim yapan milyarderleri daha da zengin yaptı.

Milyarderler, COVID-19’la mücadele için 7,2 milyar dolar bağışladı

UBS’nin hazırladığı rapora göre Mart - Haziran 2020 dönemlerinde 209 milyarder koronavirüsle mücadele kapsamında toplamda 7,2 milyar dolar bağış yaptı. Milyarderlerin bu süreçte kazandığı para ise bu bağıştan çok daha yüksek oldu.