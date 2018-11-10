Kripto para yatırımlarıyla tanınan girişimci ve milyarder Tim Draper, daha önce yapmış olduğu BitCoin fiyat tahminlerinin arkasında duruyor. Draper, katıldığı bir konferansta BitCoin'in yükseleceği yönündeki fikirlerini tekrar etti.

Portekiz'in Lizbon kentinde yapılan ve 8 Kasım'da sona eren Web Summit Teknoloji Konferansı'nda konuşan Tim Draper, BitCoin'in önümüzdeki yıllarda değerinin oldukça artacağından emin.

Önümüzdeki yıllarda ne olacağına dair gayet iyi fikirleri olduğunu, çünkü geleceği zihnine dolduran genç girişimcilerle sürekli bir araya geldiğini söyleyen Draper, 2022-2023 döneminde BitCoin'in fiyatının 250.000 doları bulmasını bekliyor.

Video'da Türkçe altyazı ne yazık ki yok ancak videodaki en önemli açıklama, Draper'in "... 2022'de - belki 2023'te ama bu zaman aralığında- BitCoin'in 250.000 dolar olacağı tahminim hala geçerli, ama o noktaya nasıl ulaşacağımızdan emin değilim." açıklaması.

Web Summit'e yaklaşık 70.000 kişi katılarak bu alanda bir Avrupa rekoru da kırdı.

Konferansta yer alan Blockchain CEO'su Peter Smith ise ödeme ağı Stellar ile iş birliği yaptıklarını ve Stellar'ın kripto parası Lumen dağıtmaya başladıklarını açıkladı. PayPal benzeri bir ödeme ağı olan Stellar'ın dağıtacağı toplam Lumen'in değeri 125 milyon dolar olacak. Bunun sebebi ise firmanın, kripto varlıklar konusunda farkındalığı arttırmak ve kripto para kullanımını yaygınlaştırmak istemesi.

Endüstri'nin geleceği hakkında konuşan Smith ve Draper, finansal bağımsızlığın kullanıcıların elinde olması gerektiği konusunda hemfikir. Paneldeki konuşmacılar seneye bu dönemde BitCoin'in daha yüksek olacağı konusunda hemfikirler. Smith hala BitCoin biriktirdiğini de belirtti.

Üçüncü panelist olan girişimci Garry Tan ise, kripto parada yaşanan düşüşü Kripto Kış olarak adlandırırken, piyasalarda durgunluğun bitişine dair bir işaret henüz görmediğini belirtti. Tan, kripto kışın 2019 sonuna kadar bitip bitmeyeceğini de bilmediğini söyledi.