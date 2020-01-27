Bursa’da Değeri 2,5 Milyon Dolar Olan Tevrat Ele Geçirildi

Bursa polisi, 2,5 milyon dolar değerindeki bir Tevrat'ın yurt dışına kaçırılmasını engelledi. Ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış olan bir Tevrat'ın satılmaya çalışıldığını fark eden ekipler, tarihi eser kaçakçısı ile iletişime geçerek Tevrat'ı satın almak istedi ve kaçakçıyı yakaladı.

Tarihi eser kaçakçılığı hem Türkiye hem de diğer ülkelerde sık sık karşılaşılan bir durum. Yetkililer, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili mümkün olan en yüksek hassasiyeti gösteriyorlar. Çünkü kimi zaman milyon dolar kimi zamansa değer bile biçilemeyen tarihi eserler, yasa dışı yollarla kaçırılmaya çalışılıyor.

Şimdiyse benzer bir olay, Bursa'da gerçekleşmek üzereyken polis ekiplerinin müdahalesi ile engellendi. Bir operasyon düzenleyen polisler, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış olan bir Tevrat ele geçirdiler. 2,5 milyon dolar değer biçilen kutsal kitap, polis ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2,5 milyon dolar değerindeki Tevrat

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında F.N. isimli bir kişi, suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.N., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Böylelikle Bursa polisi, çok önemli bir kaçakçılığın önüne geçmiş oldu.

Polisler, bir süredir takip ettikleri F.N. ile iletişime geçerek, 2,5 milyon dolar değerindeki Tevrat'ı satın almak istediklerini söylediler. Polislerin tuzağına düşen F.N., buluşma yeri olarak evinin adresini verince polisler, F.N.'nin evine baskın düzenlediler ve böylelikle de tarihi eser kaçakçısını suçüstü yakalamış oldular.