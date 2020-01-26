11 Milyonerin Hayatını Değiştirmiş 11 Tavsiye

Bazı cümleler, hiç ummadığımız bir şekilde hayatımızı değiştirir. İster tavsiye amacıyla ister başka bir amaçla yöneltilen bu cümleler, farkındalık kazanma açısından çok değerli anahtarlar olabilir. Bu haberimizde bu oyun bozan cümlelerden bazılarıyla karşılaşacaksınız.

Başarılı olmayı karmaşık hale getiren şey aslında düşüncelerimizdir. Başarılı olmaya giden yolu basit düşüncelerle desteklemek bu karmaşıklığı çözebilir. Bazen tek bir cümle bile hedefinizi berraklaştırmaya yetebilir ve bu sizi olmak istediğiniz yere itebilir.

Eğer olmak istediğiniz yer ve planlarınız hakkında kafanız karışıksa her şeyi daha da basitleştirecek bir nedene ihtiyacınız olabilir. Sizin için derlediğimiz bu liste de tam olarak bu nedenlerle dolu. Aşağıda bulunan 11 cümle, 'kendi çabalarıyla başarıya ulaşmış 11 milyonerin' hayatını değiştirdi. İşte milyonerlere yöneltilen en iyi 11 tavsiye:

“Bensiz asla başarılı olamayacaksın.”

“Aldığım en iyi ve aynı zamanda en kötü tavsiye, uzun süre erkek arkadaşım ve iş partnerim olan birinden geldi. Kendisi beni sekreterim için terk etti ve benden ayrılırken onsuz asla başarılı olamayacağımı söyledi. Onu haklı çıkarmaktansa ölmeyi yeğlerdim. Onun bu tavsiyesi beni işimde daha azimli olmaya itti ve onu haksız çıkarmak adına hep daha fazla çalıştım.”

Bu açıklamaların sahibi olan; Corcoran Group kurucusu, Business Unusual sunucusu, Shark Tank programının ‘Shark’ı Barbara Corcoran, eski erkek arkadaşından duyduğu bu sözlerin hayatını değiştirdiğini söylüyor. Bazen aşağılama amaçlı bir ifade, tersten bakıldığında iyi bir tavsiyeye dönüşebiliyor.

“Bir şeyin uzmanı ol.”

Kozmetik şirketi Bluemercury’nin ortak kurucusu ve CEO’su Marla Beck, hayatında aldığı en iyi tavsiyenin okumuş olduğu üniversitedeki bir profesör tarafından verildiğini söylüyor. Başladığı şeyde uzman olma dürtüsünü nereden kazandığını açıklayan Beck, başarı hikayesini şu şekilde anlatıyor:

“Profesörümden bu tavsiyeyi aldıktan sonra neredeyse yaptığım her şeye bunu uyguladım. Şahsen büyük odak yönelttiğim alanlar liderlik, girişimcilik, ürün yeniliği ve ebeveynlik. Ayrıca güzellik alanında uzman olmak için Bluemercury’yi kurdum. Başarmak için bilgili çalışanlar gerekiyordu. 1999 yılında şirketi ilk açtığımızda sadece yarı zamanlı çalışanlarımız vardı. Hatta durgun zamanlarda hiç yoktu. Çalışanlarımıza çeşitli olanaklar sağlayıp tam zamanlı bir iş ve eğitim versek nasıl olur diye düşündük. Bunun olamayacağını söyleyenler oldu ancak başardık ve bugün hâlâ başarımızı bu geliştirmelere borçluyuz.”

“30 yaşında bir Navy SEAL askeri mi olmak istersin, yoksa 30 yaşında bir CPA mı?”

“24 yaşımdayken Navy SEAL (ABD özel ordusuna dahil askerlere verilen isim) olmak isteyen bir CPA (yeminli mali müşavir) ve MBA (işletme alanında master) öğrencisiydim. Riskli bir kariyer için her şeyi riske atmanın ne kadar mantıklı olduğunu düşünüyordum. Gerçek bir SEAL askeri olmaya kabul edilmeden önce donanma 6 yıllık bağlılık istiyordu. Endişelerimi akıl hocamla paylaştım. İlk önce eğitimim bitince kaç yaşımda olacağımı sordu. 30 cevabını aldıktan sonra da 30 yaşında bir SEAL askeri mi yoksa bir CPA mı olmak istediğimi sordu. Bu soru donanmadaki uzun kariyerime başlamamı sağladı.”

Donanmadaki kariyerine başlama hikayesini bu şekilde anlatan Mark Divine, şu an başarılı kariyerini geride bırakmış eski bir deniz komandosu olarak yaşamına devam ediyor. Buradan çıkarmamız gereken sonuç şu: hedefe olan uzaklık ne kadar fazla görünse de zaman her şekilde devam ediyor.

“Hayatındaki bütün olaylar sen onları etiketleyene kadar nötrdür.”

‘Shift: Creating Better Tomorrows’ kitabının yazarı, Peloton adlı koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, üst düzey yönetici Michael O’Brien; geçirdiği kaza sonrasında girdiği sıkıntılı dönemi akıl hocasının bir cümlesiyle atlattığını söylüyor. Geçirdiği ölümcül bisiklet kazasından sonra dertlerini akıl hocasına döken O’Brien’ın aldığı tavsiye onu bugünkü başarılarına ulaştırmış. Hayattaki olayların, olayları yaşayanlar tarafından iyi ya da kötü olarak adlandırıldığını ve her olaya bakılabilecek farklı açılar olduğunu fark eden O’Brien, bugün birçok iş liderine yaşam koçluğu yapıyor.

“Çevrende bulundurduğun insanlar kadar iyisin.”

Düğün orkestraları şirketi ‘Manly Bands’ kurucu CEO’su Johnathan Ruggiero, hayatının en iyi tavsiyesini akıl hocalığını yapan bir arkadaşının cümlesinden almış. Ruggiero, hayatını değiştiren cümleyi duyduğu dönemi şu şekilde anlatıyor:

“20’li yaşlarımda Getty Images şirketindeki işime başlamıştım. Arkadaşım Dave Adelson’dan aldığım tavsiyeyi de bu dönemde duymuştum. O zamana kadar çalışırken işleri paylaşmak konusunda sıkıntı çekiyordum ve bu yüzden birikmiş bir sürü işle ben uğraşıyordum. Bundan zevk almıyordum ancak başkalarının işini benim kadar düzgün yapabileceğinden de şüpheliydim. Dave bana her şeye kendi başıma koşturmamın uzun süre devam edemeyeceğini, uzun vadeli başarı istiyorsam güvenilir partnerlerle işimi paylaşmam gerektiğini söyledi. Ben de kendi şirketimi bu şekilde kurdum ve bu şekilde başarılı oldum.”

“Yaptığın her şeyde en iyisini yap. Sonuç senin sorumluluğunda değil.”

Amazing.com’un kurucu başkanı Matt Clark, okuduğu üniversitedeki girişimcilik bölümünün kurucusundan aldığı tavsiyeyle büyük başarı elde ettiğini söylüyor. Aldığı tavsiyeyle sadece yapabileceklerine odaklanmayı, başarıyı da yenilgiyi de tecrübe olarak görüp yoluna devam etmeyi öğrenen girişimci, bugün kurucusu olduğu siteyle insanların kurdukları işleri geliştirmelerine yardım ediyor.

“Sabırlı ve ısrarcı ol.”

Day Trading Academy kurucusu ve SpeedUpTrader ortak kurucusu Marcello Arrambide, ticari kariyerini amcasının nasihatiyle geliştirmiş. Bir haftada milyoner olunamayacağını fark eden Arrambide, ticaretin zamanla gelişen bir yetenek olduğunu; sabırlı ve ısrarcı olması gerektiğini öğrenmiş. Arrambide bugün başarılı şirketleriyle kariyerine devam ederken ticaret alanında gelişmek isteyen birçok insana da olanaklar sağlıyor.

“En iyi ürün ve girişimler sorunları azaltma amacıyla doğar.”

Centercode’un ortak kurucusu ve CEO’u Luke Freiler, kariyerine yön veren tavsiyeyi girişimci Dave Perry’den almış. Freiler, modern yaşamda uyuşmazlık yaratan sorunlu teknolojileri iyileştirerek elde ettiği başarıyı bu tavsiyeye borçlu olduğunu ifade ediyor.

“Bolluk, herkes için mevcut. Sahip olmak için sadece tutup koparman gerek.”

“Birkaç yıl önce hedeflerime nasıl ulaşacağım konusunda kafam çok karışıktı. Başarılı ve meşgul olmasının yanı sıra oldukça kaygısız ve kontrol sahibi olan patronum, verdiği tavsiyeyle benim de başarıya ulaşmak için atılganlık sergileyebileceğimi fark etmemi sağladı.”

Bu sözleriyle aldığı tavsiyenin ona kazandırdığı farkındalıktan bahseden Michelle Luchese, bugün eş kurucusu olduğu Manly Bands dahilinde başarılı bir kariyer hayatı sürdürüyor.

“Yapman gereken şey için yeterince zaman ve enerjin varsa ‘çok fazla’ diye bir şey yoktur.”

"29 yaşımdayken iş hayatım oldukça iyi gidiyordu. Hayal ettiğimden çok daha fazla para kazanıyordum ancak ilişkilerim ve ilgi alanlarıma zaman ayıramadığımdan yaşam kalitem düşüktü."

Aldığı tavsiyenin öncesinde sahip olduğu hayatı bu ifadelerle açıklayan Personal Trainer Development Academy kurucusu Jonathan Goodman, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor:

“Mastermind Talks adlı etkinlikte tanıştığım Hindu rahip ve girişimci Dandapanu, bana bu konuda birden fazla cevap olduğunu ancak yeterli zaman ve enerji varsa hiçbir şeyin fazla olmadığını söyledi. O zamandan beri kendime zaman ayırarak işime başarılı bir şekilde devam ediyor, neye evet neye hayır diyeceğimi biliyorum.”

“Rotandan şaşma.”

Elde ettiği satışlardan milyonlar kazanan The Church of Profit Acceleration kurucusu Allyson Byrd, girişimci olmaya karar verdiğinde akıl hocasından aldığı tavsiyeyle hayatını değiştirmiş. Hayattaki amacını kabullenip belirlediği hedefe büyük kararlılıkla odaklanmayı öğrenen Byrd, yeni girişimcilerin kariyerlerini şekillendirmeye devam ediyor.