Reddit'te paylaşılan yeni bir iddiaya göre GTA VI, yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle eski nesil konsolları desteklemeyecek.

Rockstar, Grand Theft Auto VI’yı (GTA VI) resmi olarak onaylamadı. Buna rağmen bazı eski Rockstar çalışanları ve sızıntılar sayesinde şirketin yeni bir fenomen haline gelecek bir GTA VI oyunu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Dahası, Reddit’te paylaşılan yeni bir sızıntı, oyunun hangi konsollara geleceğini ve hikayesini açıklıyor.

Reddit sızıntısına göre GTA VI’ya Liberty City’deki sıradan bir suçlu olarak başlayacağız. Ardından pek de tekin olmayan bir çeteye katılmak için Vice City’ye taşınacağız. Hikayenin ilerleyen evresinde çetenin Liberty City’deki işlerine bakmakla yükümlü olacağız ve son olarak Vice City’nin uyuşturucu baronu haline geleceğiz.

Sızıntı, GTA VI’nın hangi oyun konsolları için yayınlanacağı hakkında da açıklamalarda bulunuyor. Buna göre GTA VI, PlayStation 5 ve Xbox Scarlett için satışa çıkacak. PlayStation 4 ve muhtemelen Xbox One, bellek sınırlamaları nedeniyle oyuna sahip olmayacaklar. Oyun piyasaya çıktığında bu konsolların 8-9 yaşında olacağını düşünürsek anormal bir durum değil.

Yine aynı sızıntıya göre GTA VI, görevler arası geçiş yapabileceğiniz bir flashback özelliğine sahip olacak. Belli bir türdeki mağaza, farklı konumlarda farklı ürünler satabilecek. Ayrıca Rockstar’ın Red Dead Redemption 2’de oyuncuların beğenisine sunduğu yabancı diyaloğu da yeni oyunla birlikte GTA oyuncularına sunulacak.