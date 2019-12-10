Minecraft Bedrock Edition Tam Çapraz Platform Desteği Geldi

Geçtiğimiz günlerde Minecraft Bedrock Edition'ın PlayStation 4'e gelerek çapraz platform desteğini tüm platformlara taşıyacağı iddia ediliyordu. Beklenen duyuru geldi ve Minecraft, Bedrock güncellemesiyle platformlar arası desteği bugün itibarıyla PS4'e de taşıyacak.

Minecraft Bedrock Edition bugün PlayStation 4'e gelecek ve yeni güncelleme, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS, Android, Gear VR ve PS4 arasında çapraz platform desteği sağlayacak. Bedrock Edition ücretsiz olarak sunulacak ve PS4'teki Minecraft oyuncuları diğer platformlardaki tüm satın alma işlemlerine ve ilerlemelerine erişebilecekler.

Minecraft'ın Xbox One, PC ve mobil versiyonları kullanıcılara 2017'den bu yana platformlar arası destek veriyordu. Nintendo Switch versiyonu bir yıl sonra bu özelliğe kavuştu ancak PS4 versiyonu, çapraz platform desteği almadı. Sony, geçmişte platformlar arası özellikleri engellediği için sıklıkla eleştirilmiş ve şirket, bu eksikliği PlayStation'ın oyun oynamak için en iyi yer olduğunu vurgulayarak savunmuştu.

Sony nihayet Eylül 2018'de çapraz platform konusundaki katı politikalarını değiştirdi ve o zamandan beri Fortnite, Rocket League, PUBG ve Call of Duty: Modern Warfare dahil olmak üzere birçok oyun, platformlar arası desteğe kavuştu. Microsoft, Bedrock Edition'ı Sony'nin PS4 çapraz platform desteğini betadan çıkarmasından birkaç ay sonra platforma getirmiş oluyor.

Minecraft'ın stüdyo başkanı Helen Chiang, "Minecraft'ın öncelikli görevlerinden biri, oyuncuları cihazlar arasında birbirine bağlamak ve platformdan bağımsız olarak en iyi deneyimi sağlamak. PS4 oyuncularını Bedrock'ta Minecraft'a davet ederek ve platformlar arası çok oyunculu topluluğumuzu büyüterek bugün bu görevi yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Minecraft, 480 milyon kayıtlı, 112 milyon aylık aktif oyuncuyla dünyanın en popüler oyunlarından biri ve çapraz platform desteği bu rakamı daha ileri taşıyacaktır. Bedrock güncellemesi bugün TSİ 19.00'da PS4 oyuncularına sunulacak.