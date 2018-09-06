Minecraft: Education Edition iPad'lere Geldi

Microsoft geçen aylarda Minecraft'ın Eğitim Sürümü'nün çıkacağının haberlerini vermişti. Bugün ise Minecraft: Education Edition, iPad'ler için kullanıma sunuldu.
Oyunu kullanmak isteyen okulların öncelikle Microsoft 365 lisansına sahip olması gerekiyor. Microsoft, eğitim sürümünün sınıfta nasıl uygulanması gerektiğini ve oyunun en iyi şekilde nasıl oynanması gerektiğini anlatan bir dizi eğitici ve diğer ücretsiz kaynaklar sunmakta.
Apple, okullarının Minecraft: Education Edition'ı kullanmaya uygun olup olmadığından emin olmayan bilişim öğretmenleri için, kendilerinin BT elemanlarıyla iletişime geçmelerini öneriyor.
Oyunun sürüm notları, özel eğitim sürümü hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıyor:
Sınıfta kullanılmak üzere tasarlandı
- Tüm öğrenme şekilleri için dizayn edildi.
- STEM öğrenme biçimi dahil olmak üzere 21. yüzyılın önemli becerilerinin gelişimini destekler.
- Web sitemizde 400'den fazla ücretsiz ders mevcuttur.
- Diğer özellikler öğretmenlerle öğrencilerin daha iyi ilişki kurmasını sağlar.
- Çevrimiçi eğitimci topluluğu eş zamanlı destek sağlar.
Özel dersler ve dünyalar
- Kimya özellikleri öğrencilerin oyun içi periyodik bir tablo oluşturmasına izin verir.
- Aquatic Güncellemesi, Minecraft okyanuslarına deniz yaşamını getiriyor.
- Treasure Island ve Roald Dahl dünyaları, romanları oyun dünyasına getiriyor.
- Kamera, kitap ve tüy; ve yazı tahtaları gibi eşyalar, öğrencilerin çalışmalarını belgelemelerine yardımcı oluyor.
- 3 boyutlu baskı için gerekli araçlar.