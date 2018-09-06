Minecraft: Education Edition iPad'lere Geldi

Microsoft, Minecraft: Education Edition (Eğitim Sürümü)'nü iPad için ilk defa kullanıma sundu. 12 yaş ve altındaki çocuklar için tasarlanmış sürüm; 400 ders planı, ödev özellikleri ve daha birçok şeyi içeriyor.

Microsoft geçen aylarda Minecraft'ın Eğitim Sürümü'nün çıkacağının haberlerini vermişti. Bugün ise Minecraft: Education Edition, iPad'ler için kullanıma sunuldu.

Oyunu kullanmak isteyen okulların öncelikle Microsoft 365 lisansına sahip olması gerekiyor. Microsoft, eğitim sürümünün sınıfta nasıl uygulanması gerektiğini ve oyunun en iyi şekilde nasıl oynanması gerektiğini anlatan bir dizi eğitici ve diğer ücretsiz kaynaklar sunmakta.

Apple, okullarının Minecraft: Education Edition'ı kullanmaya uygun olup olmadığından emin olmayan bilişim öğretmenleri için, kendilerinin BT elemanlarıyla iletişime geçmelerini öneriyor.

Oyunun sürüm notları, özel eğitim sürümü hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıyor:

Sınıfta kullanılmak üzere tasarlandı

Tüm öğrenme şekilleri için dizayn edildi.

STEM öğrenme biçimi dahil olmak üzere 21. yüzyılın önemli becerilerinin gelişimini destekler.

Web sitemizde 400'den fazla ücretsiz ders mevcuttur.

Diğer özellikler öğretmenlerle öğrencilerin daha iyi ilişki kurmasını sağlar.

Çevrimiçi eğitimci topluluğu eş zamanlı destek sağlar.

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