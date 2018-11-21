Mini'nin en farklı ve güçlü otomobillerinden biri olacak olan Mini GP'nin 2020 yılında seri üretime gireceği doğrulandı. Araç, hem iç hem de dış dizaynı ile kendine baktırmasını biliyor.

Mini otomobilleri genellikle sevimli, kullanışlı ve rahat otomobiller olarak bilinir. Ancak özel üretim Mini John Cooper Works GP serisi, bu tanımlamaların neredeyse hiçbirine uymuyor. Standart Mini Cooper’a göre daha güçlü bir motora sahip olan araç, görüntüsü ile sevimliden çok yakışıklı sıfatını hak ediyor.

Beklentiler, F56 jenerasyonunun R56’dan daha büyük olması yönünde. Ayrıca mevcut JCW formatında zaten 231 beygirlik bir güç çıkışı bulunuyor. 2020 yılında üretilecek olan Mini GP ise Audi S1’in doğrudan rakibi olacak ve aracın 2.0 turbo şarjlı motoru ile 250 beygirin üzerinde bir güç çıkışına sahip olması bekleniyor.

Aracın fotoğraflarında herhangi bir vites kolu göze çarpmıyor. Bu nedenle Mini GP’nin otomatik şanzıman ile satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Vites kolunu bir kenara bırakacak olursak aracın tüm iç mekanının sürücüyü bir yarış otomobilinde hissettirecek şekilde tasarlandığını görüyoruz.

Aracın içi gibi dışı da bir Mini’den çok yarış otomobiline benziyor. Gerek düşük tamponlar, gerek keskin renk geçişleri gerekse haddinden büyük rüzgarlıklar olsun Min GP, alışık olduğumuz sade ve hoş Mini tasarımını sert, dinamik ve ‘güçlü’ Mini tasarımı ile değiştirmişe benziyor. Bu özel aracı, 2020’de asfaltları ısıtırken görebileceğiz.