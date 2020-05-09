İnsansız Kara Aracı Mini Tankta Seri Üretime Geçiliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü projelerden olan insansız kara araçlarında mini tank olarak adlandırılan aracın seri üretimi başlıyor. Uzaktan kontrol edilebilen bu araç, bünyesinde birçok özelliği de barındırıyor.

Sürekli olarak gelişen teknoloji savunma ve güvenlik alanında da kendisini hissettiriyor. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının kullanımı giderek artıyor. Asimetrik savaş koşulları, lojistik destek, savunma gibi benzeri faaliyetlerin hızlı bir şekilde, personel kaybı vermeden yürütülebilmesinde insansız sistemlere başvuruluyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, insansız kara araçlarının üretilmesi ve çeşitlendirilmesi için çeşitli projeler yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, söz konusu bu projelerde gelinen aşamayla ilgili bilgi verdi.

Mini tank

Demir, yürütülen projelerle ilgili olarak “Orta sınıf 2'nci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık. Katmerciler'in de platform üreticisi olacağı projeyle silahlı insansız kara araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. ‪Proje, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesini ve seri üretimini içeriyor” dedi.

AA’da yer alan habere göre, ASELSAN ve Katmerciler’in bir süredir üzerinde çalıştığı mini tank benzetmesi yapılan bu silahlı insansız kara aracı son kullanıcının görüş ve önerilerine göre şekillendirildi.

Uzaktan kumandalı ve otonom aracın özellikleri arasında, elektrikli ve hibrit modelleriyle çok düşük termal iz ile görev yapabilecek olması bulunuyor. Araç, hem arazi hem de yol koşullarında oldukça yüksek bir performans sergileyebilecek. Uydu bağlantısı sayesinde kumanda menzili sınırsız hale getirilebilecek olan bu platform; keşif gözetleme aracı, hasta taşıma aracı, yük taşıma aracı gibi daha birçok özelliğe de sahip.

Sınırda kendi başına devriye atabilen, bölgeyi haritalandırıp edindiği bilgileri ve tespit ettiği hedefleri merkeze gönderebilen bu araç, ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile birlikte hedefi otomatik olarak tespit ve imha edebilecek.