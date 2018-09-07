Çoğumuz sıradan fotoğraflardan sıkıldık ve yeni fikirler oldukça hoşumuza gidiyor. Bu noktada sizler de minik LED ışıkları ile göz alıcı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Özellikle Instagram hayatımıza girdiğinden bu yana, fotoğraflar bizler için daha önemli bir hale geldi. Ufkumuzun açıldığı bu dönemde, sizler de yaratıcı fotoğrafçı gibi minik LED ışıklarını dâhiyane bir şekilde kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki videodan da gördüğünüz üzere, devamlı yanan LED ışıkları farklı konseptler hazırlamanıza olanak tanır. Öte yandan eğer ışıklarınızın daha ilgi çekici görünmesini istiyorsanız, arka planı koyu renk veya karanlık seçmeniz de yararınıza olacaktır.

LED ışıklarını farklı şekil ve alanlarda kullanabilirsiniz ve bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmıştır. LED’leri herhangi bir fenerin veya eşyanın içine ekleyebileceğiniz gibi, etrafa gelişigüzel bir şekilde de bırakabilirsiniz. İyi bir kamera ve birkaç boyuttaki LED ışığı kullanarak çekeceğiniz fotoğraflar, eğer akılcı bir şekilde düzenlenirse, sizleri fotoğraf yarışmalarında dahi temsil edebilir.