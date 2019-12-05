CCXP 2019 film festivalinde, 2015 yapımı animasyon filmi Minions'un devamı niteliğindeki 'Minions 2: The Rise of Gru' filminden ilk tanıtım görselleri sergilendi.

Despicable Me'den beri hayranların kalbini çalan sevimli Minyonlar, yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Minions 2: The Rise of Gru olarak adlandırılan filmin tanıtım görseli, uzun zamandır beklenen yeni maceraya ilk bakışı sunuyor. Görselde sol üst köşedeki Minions 2 logosunun yanı sıra, Minyonlardan oluşan bir ordu yer alıyor.

Minyonlar en son 2017'de gelen Despicable Me 3'te görülse de, onlara özel olarak çekilen ilk film 2015'te vizyona girmişti. Bu film Minyonların Gru'dan önceki geçmişini konu almıştı ve yeni film, adından da anlaşılacağı gibi Minionlar'ın yeni efendisi Gru'nun suç kariyerinin başlangıcını anlatacak.

İşte Minions 2: The Rise of Gru filminden ilk tanıtım görseli:

Minions 2: The Rise of Gru filminde; süpermarketten muzlarını alamayan Stuart, Kevin ve Bob, Beyaz Saray'a gidip şikayetçi olacaklar. Şikayet etmeye gittiklerinde kovulan ve buna çok sinirlenen Minyonlar, ABD hükümetini devirmeye çalışacaklar. Tüm bunlar olurken, kahramanımız Gru'nun gençliğine de döneceğiz. Gru bu macerada minyonlara eşlik ederken ve onların muzlarına kavuşmasını sağlayacak.

Despicable Me 3'te de Gru'nun geçmişine değinildi ancak hayranlar yeni filmde Gru'nun nasıl meşhur bir suçlu haline geldiğini daha kapsamlı olarak öğrenecekler. Yeni film 2020 yılının yaz aylarında vizyona girecek ve ilk filmin parlayan yıldızı Bob'un yanı sıra Kevin ve Stuart'ı yeniden göreceğiz.