Mısır'da Bulunan Gizemli Lahidin Sırrı Çözülüyor

Mısır'da bir inşaat çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan ve içinde 'hayat iksiri' olduğu iddiası ile uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken lahitteki mumyalara dair ilk inceleme tamamlandı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, yaptığı yazılı açıklamada; İskenderiye şehrinde, içinde 3 mumya ile kırmızımsı bir sıvı yer alan lahde dair ilk incelemenin Mısırlı araştırma ekibince tamamlandığını belirtti.

İncelemenin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Veziri, lahitte altın yaprakları kullanıldığının saptandığını bildirdi.

Araştırma neticesinde; ilk iskeletin 20-25 yaşlarında ve 1,60-1,64 boylarında bir kadına, ikinci iskeletin 30-35 yaşlarında ve 1,60-1,65 boylarında bir erkeğe, üçüncü iskeletin ise 40-44 yaşlarında ve 1,79-1,85 boylarında bir erkeğe ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Son mumyanın kafasında 1,7 cm çapında yuvarlak bir delik olduğunun saptandığı, ölmeden önce uzun müddet yaşadığının anlaşıldığı, iskeletin sahibinin beyin ameliyatı geçirdiğinin tahmin edildiği açıklandı.

Lahde, iki farklı zamanda defin işlemi gerçekleştirildiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Uluslararası medyanın ilgisini çeken lahitteki suyun renginin ise, sarılı olan mumyaların dokusu ile yer altı sularının karışması neticesinde oluştuğunun düşünüldüğü vurgulandı.

Mısır'ın İskenderiye şehrinde, geçen ay bir inşaat çalışması esnasında bulunan 30 tonluk lahdin içerisindeki suyun 'hayat iksiri' ya da 'kırmızı cıva' olduğu hususunda medyada çeşitli iddialar yer almıştı.