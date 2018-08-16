Mısır'da Dünyanın En Eski Peyniri Bulundu

Günümüzün en popüler süt ürünlerinden olan peynir, aslında tarih boyunca farklı kültürler tarafından da çeşitli şekillerde tüketilmişti. Sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olan peynirle mısırlılar poğaça yapıyorlar mıydı bilinmez, ancak dünyanın en eski peyniri orada bulundu.

Eski Mısır’daki toplumun pek çok alanda gelişmiş olduğunu biliyoruz. Nitekim onların mutfağına ve tüketim alışkanlıklarına dair net bilgilerin sayısı çok az. Çalışmalara göre süt ürünleri konusunda birer uzman oldukları anlaşılan bir konuydu. Dünyanın en gizemli mumyalarının olduğu yerde, şimdi de dünyanın en yaşlı peyniri bulundu.

Araştırmacılar, eski Mısır’ın Memphis bölgesinde M.Ö. 13. yüzyılda hüküm süren Pthames isimli bir yerel yöneticinin mezarı içinde peynir bulduklarını açıkladılar. Pthames’in mezarı aslında 1885 yılında keşfedilmişti. O yıllarda araştırmacılar, mezarın 2000’li yıllara kadar kaybolabileceğini ve bir daha asla keşfedilemeyeceğini düşündüler.

Mezarın içerisinde bulunan kırık kavanozlardan biri, bir kumaşa sarılıydı. Kumaş içerisinde de ayrıca beyaz bir kütle bulunuyordu. Bilim insanları, yıllar sonra varlığından haberdar olunan bu kütlenin ne olduğunu merak ettiler. Yapılan incelemeler için alınan numunenin inek, koyun ya da keçi sütünden yapılmış bir ürün olduğu ortaya çıktı.

Kalıntının etrafındaki tuval kumaşı ise içindeki nesnenin sıvısının süzülmeye çalışıldığı şeklinde yorumlandı. Tüm bulgular, bu beyaz kütlenin aslında bilinçli olarak üretilmiş bir peynir olduğunu gösterdi. Testler sırasında ayrıca peynirin içerisinde Brucella mekitensis adlı bir bakteri türüne de rastlandı. Bu bakteriler, hayvanlardan insanlara bulaştıklarında ölümcül hastalıklara neden olabiliyorlar. Söz konusu bakteriler, tipik olarak pastorize edilmiş süt ve süt ürünleri tüketmenin sonucunda bulaşıyorlar.

Ekipler sadece dünyanın en eski peynirini keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda bir hastalığın biyomoleküler kanıtını da keşfetmiş oldular.