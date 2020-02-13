Mısır'da, İçinde Kilden Tabutların Olduğu 83 Mezar Bulundu

Bir grup Mısırlı arkeolog, ülkenin Dekahliye şehrinin kuzeyinde bulunan Kum el Hilcan bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda 83 antik mezar alanı buldu. İçinde kilden tabutların ve çeşitli küplerin olduğu alan, M.Ö dördüncü binyılın ilk yarısına kadar uzanıyor.

Antik Çağ'ın en büyük uygarlıklarından birisi olan Mısır Medeniyeti, araştırmacıları şaşkınlığa uğratan keşiflere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dekahliye ilinin kuzeyindeki Kum el Hilcan bölgesinde, içinde kil tabutların olduğu 83 antik mezar alanının bulunduğu belirtildi.

Mısırlı arkeologlar tarafından keşfedilen 83 alandan 80'nin, Antik Mısır’ın Nil Deltası ve güneyi ile şimdiki Kuzey Mısır bölgesi olan Aşağı Mısır’da bulunduğu bildirildi. Diğer üç mezarın kökenlerinin ise ilk olarak 1894'te İngiliz Mısır bilimci William Flinders Petrie tarafından keşfedilen Naqada şehrinin 3. dönemine dayandığı açıklandı.

Mısır'ın Dekahliye bölgesinde ilk defa kilden mezarlar keşfedildi

M.Ö dördüncü binyılın ilk yarısına kadar dayanan mezar alanının oval bir formda yapıldığı; içinde kil tabutlar ve çeşitli kapların bulunduğu ifade edildi. Bu önemli keşfe ilişkin açıklamalarda bulunan Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, Dekahliye’de ilk defa kilden tabutların keşfedildiğine dikkat çekti.

Eski Eserler Yüksek Kurulu Mısır Eski Eserler Sektörü Başkanı Eymen Eşmavi ise mezar alanında bulunan eşyaların arasında birden fazla deniz istiridyesi ve el yapımı kil kapların bulunduğunu aktardı.