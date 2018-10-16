MIT, 1 Milyar Dolarlık Yatırımla Yapay Zeka Koleji Kuruyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), son dönemde yapay zeka alanında yaptığı yatırımları bir başka seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Yapay zeka alanında birçok farklı enstitü ve firma, son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Ancak MIT, bütün sektörden başka bir kulvarda koşuyor; adeta kendiyle yarışıyor. Facebook sayfaları aracılığıyla canlı dersler dahi yayınlayan MIT, bu kez çok daha devasa bir proje peşinde.

MIT'nin başkanı Leo Rafael, New York Times ile detaylı bir röportaj gerçekleştirdi. Enstitünün bugünü ve yarını ile ilgili önemli açıklamalar yapan Rafael'in yeni döneme dair en önemli projesi ise 1 milyar doları aşkın bir yatırımla kurulacak olan yeni MIT Koleji oldu.

Rafael, yeni kurulacak kolejin öğrencilere kodlama öğreten bir yapıya sahip olmayacağını belirtti. Bunun yerine biyoloji, kimya, tarih ve dilbilim gibi alanlarda yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair araştırmalar ve öğrenim gerçekleştirilecek devasa bir eğitim kurumu planladıklarını açıkladı.

Yapay zeka alanında çalışmalar yapan kişilerin, bu teknolojiye bazen dışardan bakmakta zorlandığını belirten Rafael, yapay zekayı kendi alanında uzman kişilerin kullanmasıyla yeni bir döneme girmek istediklerini belirtti.