MIT, Benzinsiz ve Pervanesiz Uçabilen Drone Geliştiriyor

Adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen drone, uçmak için rüzgar dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak.

Geçtiğimiz aylardadan beri drone teknolojisi konusunda ciddi gelişmeler yaşanıyor. Güneş enerji panelleri ile diagonal olarak yükselebilen drone'lardan sonra şimdi de ne elektriğe, ne benzine ne de herhangi bir pervaneye ihtiyaç duyan bir drone geliştiriliyor.

MIT araştırmacıları, bugünlerde 'iyonik rüzgar' adı verilen ve elektrik alanını kullanarak, şarj edilmiş nitrojen iyonlarını kullanan enteresan bir sistem geliştirdi. Bu drone tipi uçağın uçabilmesi için tek gereken ivmeli bir çıkış.

Şu an için bu drone 9 saniye civarında ve 45 metre menzille uçabiliyor. Videodan da görebileceğiniz üzere drone henüz geliştirme aşamasında ancak gelecekte göreceklerimizle ilgili küçük bir ipucu veriyor. Uzun vadede bu gelişme, yakıta ihtiyaç duymayan uçaklar ve sudan ucuz uçuş biletleri demek olabilir.