Depresyondakileri Konuşmasından Anlayan Program Geliştirildi

Depresyonda ya da depresyona meyilli olan kişilerin; konuşmalarında ortaya çıkan farklı kelime dizileri sayesinde bu durumlarının fark edilmesini sağlayan bir program geliştirildi.

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü); yaptığı yeni bir çalışma ile depresyonda ya da meyilli olan hastalara, daha kolay tanı koyan bir model oluşturdu. Geliştirilen model sayesinde insan psikolojisi hakkında tanı koymak oldukça kolaylaşacak.

Depresyon tanısı için uzmanlar genellikle danışanlarına benzer sorular sorarak cevaplardan çıkarımlar yapmaya çalışırlar. Bu sorular; duygu durumları, yaşanan akıl hastalıkları, yaşam tarzı gibi geçmişe dayalı kişisel sorulardan oluşur. MIT araştırmacıları, artık bu spesifik sorulara cevap verilmeden de tanıların konulabileceğini söyledi. Araştırmacılar, ortaya koydukları bu modele "context-free" adını koydular. Bağlam içermeyen anlamına gelen bu yeni model, yeni psikolojik gelişmelere öncü olacak nitelikte.

Proje lideri Tuka Alhanai'ye göre, "Bir insanın mutlu, heyecanlı, üzgün ya da depresif gibi bazı ciddi bilişsel koşullara sahip olduğuna dair ilk ipuçlarımız, bireylerin sorulara verdikleri cevaplardır." Ancak her depresif birey kendisini açmaya ve bu tip sorulara cevap vermek istemeyebilir. Bu nedenle araştımacılar, daha az öznel olan gündelik konuşmalarla da ipuçları toplamaya dayanan bir model oluşturmaya başladılar.

Ortaya çıkan modele göre araştırmacılar, sorulabilecek sorulara ve cevaplardan elde edilen verilere hiçbir kısıtlama getirmeyen "context-free" adlı modeli ortaya çıkardılar. "Dizi modellemesi" adı verilen bir teknik ile program, hem depresif hem depresif olmayan kişilerin konuşmaları ile besleniyor. Programın asıl hedefi; tekrar eden kelime dizileri ile kişinin psikolojik durumu hakkında bir çıkarım oluşturmak. Örneğin; üzgün veya aşağı kelimelerini sık kullanmak gibi ses tonuna da dikkat ederek, daha gelişmiş verilerin ortaya çıkmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Alhanai “Bu model, sözcüklerin veya konuşma tarzının sıralarını görüyor ve bu kalıpların depresyona girmiş veya depresif kişilerde görülme olasılığının daha yüksek olduğunu belirliyor.” ifadelerinde bulundu. Yapılan testlerde modelin, depresyonun belirlenmesinde yüzde 77'lik bir başarı oranı sergilemesi ve diğer modellerden daha iyi performans göstermesi büyük bir ilgi görmesini sağladı. Ekip, her bireyin farklı problemlerinin olduğunu ve bu modelin uzmanlara yardımcı bir araç olacağını söylüyor.

Gelecek zamanlarda modelin; mobil uygulama gibi versiyonları da ortaya çıkarsa, farklı sebeplerden psikolojik destek alamayan bireyler için hayat kurtarıcı olabileceği düşünülüyor.