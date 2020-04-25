MIT, Kıyafetlere Dokunabilen Yeni Bir Sensör Geliştirdi

MIT'de görev yapan araştırmacılar, kıyafetlere dokunabilen ve kullanan kişinin hayati belirtilerini takip edebilen esnek sensörler geliştirdi. Şu anda prototip aşamasında olan kumaşa dokunmuş bu sensörler; hastaları, sporcuları ve astronotları takip etmek için kullanılacak.

MIT araştırmacıları, elektronik sensörleri esnek kumaşlara entegre etmenin bir yolunu geliştirdiler. Yeni buluş, kişinin vücut sıcaklığı, solunum hızı ve kalp atışı gibi hayati belirtileri takip edebilecek giysiler üretmeyi mümkün kılıyor. Üstelik sensörlerin yerleştirildiği bu giysiler, makinede yıkanabiliyor ve giyen kişinin vücuduna en yakın olacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Araştırma ekibi, bu tür giysilerin hem evde hem de hastanede yatan hastaları takip etmek için kullanılabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte takip sensörleriyle donatılmış bu giysilerin bir başka kullanım alanınsa sporcuları veya astronotları izlemek olduğu söyleniyor.

Tasarlanan sensörler, günlük aktiviteleri rahatlıkla takip etmeye imkân sağlıyor:

Gündelik hayatta giydiğimiz kıyafetlere benzer formda kıyafetler oluşturmayı hedefleyen araştırmacılar, bunun için çıkarılabilir elektronik sensörlerin yerleştirildiği esnek kumaşları birleştirdi. Tekstil malzemelerinin elektriksel olarak işlevsel olmadığını söyleyen MIT araştırmacıları, bu formda giysilerin pasif bir bileşen olduğunu ve yalnızca günlük aktiviteler sırasında sensörlerin rahat bir şekilde takılıp çıkarmasına olanak sağladığını söylüyor.

Bu projede araştırma ekibinin temel amacı, vücudun sıcaklık, solunum ve kalp atış hızı gibi fiziksel aktivitelerini herhangi bir ekstra cihaza ihtiyaç duymadan ölçmekti. Bu noktada epoksi ile kaplanan ve giysilere dokunan uzun, esnek şeritlerden oluşan elektronik sensörler, tam da araştırmacıların istediği şekilde başka herhangi bir bileşene ihtiyaç duymadan kişilerin vücut aktivitelerini takip etmeye olanak sağlıyor.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 30 adet sıcaklık sensörü ile kullanıcının hareketini, kalp atış hızını ve solunum hızını ölçebilen ivmeölçere sahip bir prototip tasarladılar. Dışarıdan normal bir tişört gibi görünen bu giysi, vücudu sıkıştırarak sensörlerin aktif kısımlarını cilde temas ettiriyor. Bu sayede toplanan veriler ise kablosuz olarak bir akıllı telefona aktarılabiliyor.