MİT'in Sanal Müzesinden Ufkunuzu Genişletecek Parçalar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın online olarak hizmete sunduğu müze, kurumun dününe ve bugününe ışık tutuyor.

Söz konusu 'istihbarat' olunca elbette işin içerisinde hiç aydınlanmamış sırlar, bilinmezler ve açıka çıkmamış materyaller bulunuyor. MİT, resmi internet sitesi aracılığı ile kurumun geçmişten günümüze arşivinde bulunan gizli dinleme, görüntüleme ve mesajlaşma yöntemleri de dahil birçok farklı materyali ziyaretçileriyle paylaşıyor.

Gizli Mikrofon Tesisatı

1969 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizin çalışma odasında ele geçirilen gizli mikrofon tesisatı.

Gizli Dinleme ve Gözetleme Tesisatı

1986 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizde; sekreter, ateşe ve büyükelçinin çalışma odalarında ele geçirilen gizli dinleme ve gözetleme tesisatı.

Gizli Telsiz Dinleme Tesisatı

2002 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizde yapılan rutin kontrolde ele geçirilen telsiz vericili gizli dinleme tesisatı.

Şifreli Fotoğraf Kartı (Açık Teknik)

İstihbarat tarihinde, üzerine ''filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu” olarak bilinen yöntemin uygulandığı şifreli fotoğraf kartı. Bu gizli mesajlaşma, beyaz boşlukları bulunan herhangi bir fotoğraf kartına, bir veya birkaç dokümanın negatif birimlerinden agrandizör yardımıyla monte edilme yöntemidir. Kimyasal maddeler kullanılarak görünür hale getirilen metin, bir büyüteç yardımıyla okunabilmektedir. Daktilo yazısının küçültülerek fotoğraf kartı üzerine yerleştirilmesiyle hazırlanan bu kart, MİT tarafından 1970’li yıllarda kullanılan gizli haberleşme yöntemine bir örnektir. Fotoğraf; uygulanan yöntemin yanı sıra, Ankara Devlet Opera ve Bale Binası kulesinin yıkılmadan önceki haline ilişkin bilgi vermesi yönüyle de önem taşımaktadır.

Hagelin Kripto Cihazı

Hedefe iletilmek istenen mesajı belirlenen algoritma çerçevesinde, makinenin kağıt bant üzerinde açtığı deliklerle kripto mesaj haline getirebilen bir cihaz. B-52 model klavye konsolu aracılığıyla yazılan 5 delikli şifre bantları, bir başka kripto cihazına aktarıldıktan sonra mesaj gönderilebilir duruma gelmektedir. Birden fazla kodlamanın kullanılmasıyla, mesajın yabancı istihbarat servisleri tarafından açılması (okunması) zorlaştırılmıştır. Hagelin C52 model şifreleme cihazı, Crypto AG firması tarafından 1951-1952 yıllarında İsviçre’de üretilmiştir. MİT tarafından haberleşmede kullanılmıştır.

Sigara Paketi Görünümlü Telsiz Verici

Bir ortamda yapılan görüşmenin, ortam dışındaki herhangi bir yerden canlı olarak dinlenebilmesi amacıyla, ortamda bulunan ajanın sigara paketine yerleştirilmiş verici.

Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti'nin Kuruluş Belgesi





Dönemin Genelkurmay Başkanı (Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi) Mareşal Fevzi ÇAKMAK tarafından imzalanan, 6 Ocak 1926 tarih ve 10152 sayılı Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti’nin kuruluş belgesi.

MİT'in sanal müzesinde yukarıda listelediklerimize benzer onlarca farklı materyal bulunuyor. Tamamıne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.