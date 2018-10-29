MIT'den Gerçek Bir İnsanı Kontrol Edeceğiniz Oyun

MIT'nin Media Laboratuvarlarıi her cadılar bayramı zamanı yeni bir enteresan fikirle karşımıza çıkıyor. Bunların en sonuncusu ise John Malkovich Olmak filminden ilham almış gibi.

Son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren ve oldukça dikkat çekici aktivitelere sahip olan, ayrıca bünyesinde pek çok önemli bilim insanı yetişmiş olan MIT Media Labs, dünyanın en saygın teknik üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'e bağlı. Daha önce fotoğraflarınızı korkunç hallere sokan bir yazılım geliştiren, kendi korku hikayelerini yazan Shelley adından bir yapay zeka oluşturan ekibin şimdiki projesi ise BeeMe.

BeeMe, dijital çağda insan potansiyelinin keşfi için yeni bir fırsat olarak lanse edilmiş olan bir oyun. Yaklaşık olarak iki saat sürmesi planlanan bu oyunda oyuncular, bir internet sitesi üzerinden oy vererek bir aktörün hareketlerini belirleyecekler. Elbette ki aktöre kişiye zarar verecek, küçük düşürecek ya da kanunları çiğnemesine sebep olacak bir şey yaptırılamayacak. Oyunun sunduğu seçenekler dışında eklenebilecek seçeneklerin sayısı da kısıtlı olacak.

Black Mirror bölümüyle John Malkovich Olmak filmi arasında gidip gelen bu oyunda amaç, internete kazara yayılmış olan Zookd adlı kötü yapay zekayı alt etmek. Bunu yapmak için de aktörü yönlendirmemiz gerekecek. Bunu yapmak için ya bir komut yazmanız ("Kapıyı aç, Kahve iç gibi) ya da verilmiş olan komutlara oy vermeniz (aşağı ok yukarı ok mantığıyla) gerekiyor. Seçim yapıldığında aktör, en çok oy alan seçenek üzerinden devam edecek.

Oyunda yönlendireceğimiz aktörün ismi ya da oyunun nerede geçeceği ise belli değil. Bakalım MIT'deki araştırmacılar bu oyundan ne sonuçlar çıkartacak, topladıkları bilgilerle hangi sırları ortaya çıkartacaklar.