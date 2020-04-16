MIT: Karantina Kalkarsa Vaka Sayısı Daha da Artacak

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen COVID-19 makine öğrenimi modeli, günümüzde uygulanan karantina önleminin önemini ortaya çıkardı. Model, aynı zamanda bu önlemlerin erken kalkmasının da vaka sayısını ciddi oranda artıracağını öngördü.

İlk olarak 2019’un aralık ayında Çin’de görülen koronavirüs, yaklaşık 3 ay içinde bütün dünyaya yayıldı. Virüs nedeniyle akla gelebilecek her türlü fiziksel faaliyet aksarken insanlar da tedbir olarak evlerine kapandı. Koronavirüse karşı olası bir aşı içinse en az 1 yıl beklememiz gerektiği söylendi.

Bu süreçte en önemli tedbir olarak insanların sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Bununla birlikte hükûmetlerce alınan önlemlerin de en azından geçici bir tedavinin yaygınlaşması sürecine kadar kaldırılmaması gerekiyor. Bu dediklerimize bir destek de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) geliştirdiği bir makine öğrenmesi modelinden geldi.

Model, günümüz için doğru tahminlerde bulundu:

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, COVID-19 salgınının yayılımına dair yeni bir makine öğrenmesi modeli geliştirdi. Enstitü tarafından geliştirilen model, bugüne kadar açıklanan verilere dayanarak ve bunları epidemiyolojik denklemlerle birleştirerek yapay sinir ağı kullanımıyla sonuç aldı.

MIT’nin geliştirmiş olduğu model, ocak ayından mart ayı başlarına kadar açıklanan verileri kullanarak 1 Nisan’a kadar olan süreci günümüze oranla yüksek doğrulukla tahmin etti. Model, dünya çapında birçok bölgedeki yayılma oranlarını gerçekçi ve doğru bir şekilde tahmin etmeyi başardı.

Karantina önlemleri erken kaldırılırsa sonuç ağır olacak:

MIT'nin makine öğrenmesi modeli, yalnızca 1 Nisan’a kadar olan süreci tahmin etmekle de yetinmedi. Model, önümüzdeki ayları da analiz etti ve bu aylara dair bir çıkarımda bulundu. Geliştirilen model, yakın bir zamanda şu anda uygulanan karantina önlemlerinin kaldırılmasının vaka sayısında ciddi bir artışa neden olabileceğini gösterdi.

Geliştirilen modelin öngördüğü şeyler arasında ABD ve İtalya’daki koronavirüs vakalarının geleceği de bulunuyordu. Model, bu ülkelerdeki salgının yakın bir zamanda (en erken 1 hafta) durağan hâle geleceğini göstererek günümüzde uzmanlarca yapılan tahminleri de doğruladı ancak uzmanlar, bu tahminin ve durağanlaşma sürecinin önlemleri kısmak gerektiği anlamına gelmediğini de belirtti.