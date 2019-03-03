MIT (Massachusetts Institute of Technology), Cheetah 3'ün ardından Mini Cheetah'ın gelişimini de duyurmaya devam ediyor.

MIT'de geliştirilmiş olan Cheetah 3 adlı robotun küçük versiyonu Mini Cheetah, gelişimine devam ediyor. Birkaç gün önce MIT'nin resmi YouTube kanalından yayınlanan yeni bir video, Mini Cheetah'ın ters takla atabildiğini gözler önüne serdi.

Cheetah serisinin en popüler versiyonu olan Cheetah 3, merdivenleri tırmanabiliyordu ve bunu herhangi bir kamera ya da sensör olmaksızın yapıyordu. Serinin en küçük üyesi olan Mini Cheetah, boyutlarından dolayı daha küçük işlevleri yerine getirebiliyor.

Cheetah 3'te olduğu gibi Mini Cheetah da darbe alıp düştüğünde kendini toparlayarak ayaklanabiliyor. Fakat bu konuda oldukça acemi. Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere Mini Cheetah takla atmayı başaramayıp düşebiliyor. Mini Cheetah'ın en büyük avantajlarından biri ise 9 km/h civarı hıza ulaşabiliyor olması.