MIT, Amsterdam'da bulunan kanallardaki çöpleri toplamak amacıyla otonom botlar geliştirmişti. Yeni otonom botlarını tanıtan MIT, botlarının sahip olduğu farklı manevra kabiliyetlerinin yanı sıra dar kanallarda ihtiyaç duyulabilecek farklı dizilim yeteneklerini de ortaya koydu.

Haziran ayında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından üretilen yeni otonom robot botlar ortaya çıkmıştı. Botlar, kanallarda hareket ederken birbirlerini bulma ve birbirlerine bağlanma konularında uzmanlaşacak şekilde tasarlandı. MIT, çöp toplama sırasında botları çok daha verimli hale getirecek yeni geliştirmeleri tanıttı.

Amsterdam'ın kanallarındaki çöpleri toplamak için geliştirilen bu robotlar, dar kanallar arasında rahat hareket edebilmeleri için farklı özelliklerle donatıldı. İçlerinde bulunan farklı özelliklerle robotların farklı görevleri de yerine getirmesi bekleniyor.

Bu otonom botların her biri, sensörlerle dolu olan dikdörtgen gövdelere, iticilere, mikro kontrollere, GPS modüllerine, kameralara ve diğer donanımlara sahip. Roboats isimli bu otonom robot botların çöp toplamanın yanı sıra insanları ve ticari malları da taşıyabileceği düşünülüyor.

Roboat isimli botlara, kendilerini en verimli şekilde yeniden şekillendirecek yeni bir algoritma eklendi. Bu algoritma, Roboat birimlerinden oluşan bir grubun verimli bir şekilde hareket edebilmesi için tüm grubu yeniden düzene koyuyor ve ulaşımı daha hızlı bir hale getiriyor.

Yeni algoritma sayesinde botlar, dar kanallarda hareket ederken belirli yerlerde birbirlerinden ayrılarak manevra ve hareketi kolaylaştıracak, uygun alanlarda da yeni dizilimlerine uygun olarak bir araya gelecek. Roboats isimli botların gösteriminde botların ayrıldıktan sonra 'L' şeklinde bir araya gelebildiği de ortaya kondu.

Roboat isimli birimlerin bir araya gelerek oluşturabildiği şekiller, Roboat'ların sayılarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bir şekil içerisinde bulunan Roboat'lar, 'birleşmiş bot platformu' ya da CVP olarak biliniyor. Her CVP, mevcut şekil ve oluşturulması istenen şekil arasındaki değişiklikleri inceliyor. Bu işlemin ardından her bot, yer değiştirmesi gerekiyorsa yer değiştiriyor, mevcut alanında kalması gerekiyorsa o konumda kalıyor. Bu işlemin ardından da botlar yeni alanlarındaki şekli kendilerine tanımlıyor.