Yeni bir cihaz, Wi-Fi sinyallerini kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürmeyi başardı.

Medikal amaçla geliştirilen ürünler ve giyilebilir teknolojiler için Wi-Fi, bataryaların alternatifi olma potansiyeli taşıyor. Wi-Fi’den güç alan cihazlar bataryaya ihtiyaç duymuyor ve haliyle daha hafif ve ucuz oluyorlar.

Rectenna adı verilen, doğru akıma çevirici anten teknolojisi aslında epeydir var olan bir teknoloji. Hala Türkçe bir ismi yok, o yüzden ben Rekten olarak isim koyup yazının devamında da öyle devam edeceğim. MIT’nin çalışmasını önemli kılan nokta ise esnek rektenlerin ilk defa makul miktarda elektrik üretmesinin sağlanmış olması...

En önemlisi de yeni rektenler, üreticilerin seri üretime başlamaları için gayet makul bir maliyete sahip. Bu rektenlerle cihazları çalıştırmak mümkün. Örneğin LED’ler veya küçük cihazların devreleri bu şekilde çalıştırılabilir. En azından bu rektenleri icat eden araştırmacıların iddiaları bu yönde.

Projede yer alan araştırmacılar, bu projelerinin toplumu değiştirme gücü olduğuna inanıyorlar. MIT mühendisi ve projede görev alan bilgisayar mühendisi Tomas Palacios, üniversitenin yayınladığı basın açıklamasında “Bir köprünün etrafını ya da bütün bir otobanı veya ofisimizin duvarlarını saracak şekilde bir sistem kurabilsek ve etrafımızdaki her şeye elektronik zeka ekleyebilsek nasıl olurdu?” diye soruyor. Buldukları sistemin gelecekte elektronik cihazları çalıştırmak için yepyeni bir yol olacağını söyleyen mühendis, Wi-Fi enerjisini kullanarak etraflarındaki bütün nesnelere akıllı olma özelliği kazandırabileceklerini söylüyor.