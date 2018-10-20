Mitsubishi Electric, 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne “Sağ Kolunuz” konsepti ile katıldı. Bu konsept, robotun Türk kahvesi servis edebilmesini sağlıyor.

Fabrika otomasyon ürünleri ile birlikte piyasaya katma değeri yüksek ürünler çıkarmayı amaçlayan Mitsubishi Electric, Türk kahvesini köpüğü bozulmadan servis edebilecek kadar hassas ve becerikli robotunu ortaya çıkardı.

Mitsubishi Electric'in hedefleri arasında dijital dönüşüme ayak uydurabilen otomasyon çözümleri sunmak var; görücüye çıkardıkları robot da bu hedefe doğru giden yolda atılmış önemli adımlardan bir tanesi.

“Gıda, Yiyecek, İçecek, İlaç, Ambalaj ve Hızlı Tüketim Sektörlerinde Robotlu Çözümler” konulu panelde konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, robot kullanımının başta sanayi olmak üzere Türkiye'de hızla geliştiğini belirtti.

Mitsubishi Electric’in Türkiye'de fabrika otomasyonu ve ileri seviye robot teknolojileri alanlarında "ciddi bir oyuncu" olduğunu söyleyen Bizel; üretilen robotların endüstride daha esnek üretime yardımcı olacağını, üretim maliyetlerinin azalmasını sağlayarak insan konforunu artıracağını ve ihtiyaç olan her yerde robotların kullanılması gerektiğinin hedefleri arasında olduğunun altını çizdi.