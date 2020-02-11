Mitsubishi'den Gün Işığını Simüle Eden Aydınlatma Sistemi

Mitsubishi, karanlık çalışma ortamlarını 'gün' gibi aydınlatacak yeni ışıklandırma sistemini tanıttı. Gün ışığını simüle eden özel bir panel ve LED ampuller sayesinde karanlık ortamlar, Güneş ışığıyla aydınlanmış gibi oluyor.

Floresan ofis aydınlatmasının donuk beyaz tonu kimi zaman rahatsız edici olabiliyor. Mitsubishi, gün ışığını simüle eden akıllıca tasarlanmış bir LED ışık ile ikna edici bir gerçeklik oluşturabileceğini düşünüyor. LED aydınlatmalı panel, bir binanın en alt katlarında yer alan karanlık ofisleri bile gün ışığıyla aydınlanmış hale getiriyor.

Çoğu LED aydınlatma, ışığı her yöne yayarken Güneş ışığı başınızın üzerinden her yöne yayılarak değil, doğrudan pencerelerden giriyor. Mitsubishi bu farkı ortadan kaldırmak için 'Misola' adını verdiği panelleri geliştirdi. Bu paneller, yalnızca üç tarafı aydınlatılmış girintili bir çerçeve kullanıyor ve diğer tarafta ışık kaynağının çok uzaktaymış gibi görünmesini sağlayan bir gölge oluşturuyor.

Misola panelinde kullanılan mavi renk, sıradan bir mavi renk tonu değil. Panel, rayleigh saçılımı oluşturan özel bir ışık filtresi kullanıyor. Ayrıca daha gerçekçi olması için mavi renk tonu gün boyunca değişerek gün ortası ve gün batımı gibi farklı zamanlardaki ışıklandırmayı taklit ediyor. Bu değişim, manuel olarak programlanabiliyor veya otomatik olarak değiştirilebiliyor.

Mitsubishi'nin ışıklandırma sistemi öncelikli olarak ofisler, hastaneler ve diğer ticari alanlar için tasarlandı. Işığın manuel olarak programlanan versiyonu 6.200 dolardan, otomatik versiyonu ise 6.800 dolardan satışa sunulacak. Ürünün ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Mitsubishi'nin aydınlatma sistemini gösteren video: