Daha önce de bir Honda Civic'i Dodge Challenger'a çeviren Mitsuoka, şimdi de bir Corolla'yı 60'ların Bentley'lerine çevirdi.

Hemen herkesin hayran olduğu ancak alamadığı arabalar vardır. Mitsuoka, daha ulaşılabilir otomobilleri en azından görünüş olarak hayalleri süsleyen modellere dönüştürmesiyle biliniyor. Daha önce bir Honda Civic'i Dodge Challenger'a dönüştüren firma, şimdi de Toyota Corolla'yı 1960'ların İngiliz otomobillerine benzetmeyi başardı.

Aslında 2014 yılından beri satışta olan Ryugi, yakın zamanda güncellendi ve alışılmadık dış görünüşünü korusa da içinde bazı yeni özelliklere kavuştu. Ön tarafı 1960'ların Bentley'leri, Rover P5 ve Jaguar Mark II'nin bir karışımı gibi duran Ryugi'nin sedan ve wagon seçenekleri bulunuyor.

Şasinin altında Corolla var

Aracın ilginç dış görünüşünün altında ise bir önceki nesil JDM paket Toyota Corolla E160 bulunuyor. Bu model de Corolla Axio sedan ve Corolla Fielder wagon olarak üretilmeye devam ediyor. Aracın önden çekişli ve AWD olarak iki farklı versiyonu bulunuyor. Manuel 5 ileri vitesli olarak alınabilecek olan aracın CVT şanzımana sahip bir versiyonu da bulunuyor.

Motor seçeneklerine baktığımızda ise Ryugi'nin 1.5 litrelik benzinli motoru, isteğe bağlı olarak hibrit versiyonla da değiştirilebiliyor. 2024 modelde araca otomatik kararan geri görüş aynası, ön ve arka park sensörü alternatifleri de geliyor.

Araçtaki modifiyeler dışıyla kısıtlı kalırken içinde ise standart bir Corolla'ya kıyasla pek bir fark bulunmuyor. Yalnızca direksiyonda ve araç koltuklarında Mitsuoka logosu yer alıyor. Ryugi fiyatları ise 20 bin 300 dolar ile 27 bin 200 dolar arasında değişiyor.