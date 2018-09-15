MIUI 10 Güncellemesini Alan Tüm Xiaomi Cihazları

Güncelleme konusunda başarılı işler çıkaran ve bu sebeple de kullanıcılarının beğenisini toplayan Xiaomi, MIUI 10 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Daha önce de belirttiğimiz üzere Xiaomi, MIUI 10 kararlı güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Bu noktada birkaç model ile başlayan güncelleme süreci, şimdilerde daha fazla telefona gönderildi. Sizler de Xiaomi kullanıcısıysanız ve aşağıda bulunan cihazlardan birine sahipseniz, MIUI 10 güncellemesine ulaşmış olmanız gerekiyor.

MIUI 10 güncellemesi; Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Mi 6, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi 5, Mi Note 2 ve Redmi Y2 dahil olmak üzere bir avuç cihaz için kullanılabilir hale geldi. Güncellemenin boyutuna gelecek olduğumuzda, MIUI 10’un yaklaşık 1,5 GB boyutunda olduğunu görmekteyiz.

Özellikle navigasyon ve kamera özelliklerine yarar sağlamış olan güncelleme, yeni Android Pie tarzı bir arayüz benimsemiş durumda. Yeniden tasarlanan menüler, panoda en çok fark edilen UI değişikliklerinden biri. Ayarlar> Hakkında> Sistem Güncellemesi bölümünden gelip gelmediğini kontrol edebileceğiniz güncelleme, önümüzdeki hafta itibariyle tüm Xiaomi cihazlarda geçerli olabilir.