MIUI 10, Yakında Google Kamera Uygulamasını Destekleyecek

MIUI 10'un 8.11.8 beta sürümünde ortaya çıkan bir detay, MIUI'ın Google'ın kamera uygulamasını destekleyeceğini gösteriyor.

Çin'de yaşayan Xiaomi kullanıcıları, bugün itibariyle ortaya çıkan MIUI 10 beta sürümü ile akıllı telefonlarına Google'ın kamera uygulamasını indirebilir ve kullanabilir hale geldi. Yakın zamanda bütün Xiaomi kullanıcıları içi yayınlanacak güncelleme, sadece Google'ın kamera uygulaması ile sınırlı değil; Play Store'da bulunan neredeyse bütün 3. parti kamera uygulamaları Xiaomi cihazlarda kullanılabilir olacak.

Google'ın kamera uygulamasını marketteki en işlevsel uygulamalar sırasında ilk sıraya yerleştirmesiyle ve Çin pazarı kullanıcılarından bu uygulama için talep gelmesiyle Xiaomi, Google ve diğer kamera uygulamalarının gereksinim duyduğu AL3/Camera2API (uygulama programlama arayüzü) desteğini cihazlarına getiriyor ve bu sayede Xiaomi cihazlar, 3. parti kamera uygulamalarını kullanabilir hale geliyor.

Google'ın kamera uygulaması, cihazın arka tarafında veya ön tarafında çift kamera olmadığı durumda, bokeh efektini (arka tarafı bulanıklaştırma) yapay olarak - yazılımsal olarak oluşturabilmekte. Xiaomi'nin bu güncellemeyi beta durumundan çıkarıp stabil bir şekilde ne zaman bütün kullanıcılarının kullanımına sunacağı bilinmez ancak şirket, kullanıcılarını daha fazla bu özellikten mahrum bırakmayacaktır.