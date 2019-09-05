MIUI’nin Yeni Versiyonunda Sistem Reklamları Kapatılabilecek

Xiaomi’nin Android üzerine kurduğu işletim sistemi MIUI’ye yeni güncelleme ile birlikte sistem reklamlarını kapatma özelliği de eklenecek. Böylece kullanıcılar istemedileri reklamları görmekten kurtulacak.

Xiaomi telefonlarda Android üzerine yapılmış farklı bir arayüz olan MIUI kullanılır. MIUI arayüzünün en çok eleştiri alan özellikleri arasında ise sistem uygulamalarında sık sık karşımıza reklam çıkması geliyor.

Geçtiğimiz günlerde internette ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre Xiaomi, gelecek dönemde bu reklamları kapatabilmeyi sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyordu. MIUI Deneyim Genel Müdürü , özelliğin geleceğini doğruladı.

Buna göre şirket, son geliştirme versiyonunda çeşitli optimizasyonlarla beraber MIUI sistem reklamlarını kapatabilmeyi sağlayacak sistem üzerinde çalışıyor.

Bu özellik hala geliştirme aşamasında bulunuyor. Xiaofan, Xiaomi’nin tüketicilerin artık sistem araçlarında reklam görmek istemediğinin farkında olduğunu söyledi. Yeterince düşünüp taşındıktan sonra da nihai çözümü bulduklarını söyledi.

Ek olarak, bazı öğrenciler tarayıcının bilgi akışını beğenmediklerini belirtti. Benzer şekilde, tarayıcının son versiyonunda, gelişmiş ayarlar kısmında “ana sayfanın basit versiyonu” seçeneği yer alacak. Böylece tarayıcıyı minimalist olarak kullanmak mümkün olacak.