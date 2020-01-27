Microsoft'un Ninja'yı Transfer Etmek İçin Ödediği Ücret

Son dönemin popülerleşen yayın platformlarından olan Microsoft bünyesindeki Mixer'ın, Ninja'yı transfer etmek için ödediği ücret ortaya çıktı. Söylenenlere göre Mixer, Ninja'ya anlaşma için 20 ile 30 milyon dolar arasında bir ücret ödedi.

Yayın platformlarındaki rekabet, geçtiğimiz yıl içerisinde zirve yapmış ve artan platform sayısıyla sektörde işler değişmeye başlamıştı. Bu noktada Amazon’un yayın platformu Twitch’in bir numaralı rakibi olan Microsoft imzalı Mixer, dünyanın en büyük yayıncılarından biri olan Ninja’yı kendi platformuna transfer ederek rakibine çelme takmayı başarmıştı.

Twitch’in yıldızı olarak adlandırılan Ninja’nın geçtiğimiz yaz aylarında Mixer’a transfer olması, tahmin edebileceğiniz üzere o dönem gündemi epey meşgul etmişti. Ünlü yayıncının bu platforma geçmesinin ana sebebinin ne olduğu tartışılsa da net bir cevap alınamıyordu. Bu sorunun cevabı bizde de yok ancak Microsoft’un Ninja için ne kadar ücret ödediğini artık biliyoruz.

Microsoft, Ninja’ya çok yıllı anlaşma için 20 ile 30 milyon dolar arasında bir ücret ödedi:

Anlaşma hakkında doğrudan bilgiye sahip olduğunu ve Ninja ile çalıştığını söyleyen pazarlama ve yetenek yönetimi ajansı Ader’ın CEO’su Justin Warden’a göre Mixer, çok yıllı anlaşma için Ninja’ya 20 ile 30 milyon dolar arasında bir ücret ödedi.

Microsoft, her ne kadar bir yayıncı için 30 milyon dolar para ödese de çözmesi gereken daha kritik sorunlar bulunuyor. Bu sorunların başındaysa PS4 ve Nintendo Switch ile tvOS gibi diğer popüler platformlar için resmi uygulama yayınlamak geliyor.

Fortnite ile son yıllarda ününe ün katan Ninja, eski bir Halo profesyonel oyuncusu olmasıyla biliniyor. Halo’nun, Microsoft’un en önemli oyun serilerinden biri olması ile Ninja transferi arasında bir bağlantı olabileceği de düşünülüyor zira şirket, kısa süre içerisinde serinin merakla beklenen yeni oyunu Halo: Infinite’i piyasaya sürecek. Bu açıdan bakınca Microsoft’un Ninja transferiyle tam bir 'kazan kazan' anlaşmasına imza attığını söyleyebiliriz.