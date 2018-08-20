Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi kadrosuna katan MKE Ankaragücü, transferin duyurusunu, futbolcunun Football Menager sayfasını paylaşarak gerçekleştirdi..

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sağ bek transferi Brice Dja Djedje’nin transfer duyurusunu gerçekleştirmek için oldukça ilginç bir yol seçti. Kulübün resmi Twitter sitesi üzerinden ‘’Brice Dja Djedje, Ankaragücü’müzde!’’ şeklinde bir tweet atan MKE Ankaragücü, görsel olarak ise oyunun Football Manager sayfasını kullandı.

Paylaşılan Football Manager görüntüsünde oyuncunun vücut zindeliği, çalışkanlığı, cesareti, takım oyunu, hızlanması, kararlılığı ve dengesi gibi özelliklere dikkat çekilirken, transfer maliyeti ile ilgili kısımların görselden silindiği dikkatlerden kaçmadı. MKE Ankaragücü’nün Brice Dja Djedje transferi için attığı tweet şu şekilde;