Mobil Ağlar, İş Hayatından Eğitime Büyük Katkı Sağlıyor

Mobil ağların sosyal etkileri üzerine hazırlanan bir raporda BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Mobil ağlar; istihdam, eğitim ve daha birçok alanda gelişme sağlıyor.

Akıllı telefon sektörü hızla büyümeye devam ederken sektör, küresel altyapı ve bağlantıya sahip kişiler üzerinde büyük bir etkiye de sahip oluyor. Hazırlanan bir rapora göre şu an 5 milyardan fazla insan mobil ağlara bağlantı kuruyor; 2015’ten bu yana ise 400 milyon yeni abone ağlara katılıyor.

“Mobil Endüstri Etkileri” adlı raporda, Birleşmiş Milletler'in 17 adet Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SGH) vurgulanıyor. Bahsi geçen 17 hedefin hepsi teknolojiyle ilgili olmasa da mobil ağ erişimi oldukça büyük rol oynuyor. 9. hedef olan “Endüstri, İnovasyon ve Altyapı” da mobil ağ kapsamının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Gezegendeki insanların üçte ikisi mobil ağlara bağlı ve onlar için bu ağ yaşamı iyileştiren birincil hizmet olarak görülüyor. Bu nedenle SGH’nin gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor. Aynı zamanda farklı sektörlerin oluşmasını ve gelişmesini de mobil ağlar sağlıyor. Raporda verilen örneğe göre 2015 yılından bugüne yaklaşık 250 milyon kişi mobil para kullanmaya başladı ve bu sayede dünya çapında 690 milyon mobil para hesabı kullanılıyor.

Mobil ağların bir diğer büyük avantajının SGH’de de yer alan ‘Eğitim’ alanına olduğu belirtiliyor. Rapora göre, akıllı cihazlar için 750 bin eğitim uygulaması bulunuyor. Belirtilen rakam 2015’ten bu yana yüzde 62’lik dev bir oranda artış gösteriyor. Sonuç olarak 1.2 milyar insan eğitim için akıllı cihazlarını kullanabiliyor. Bu da yetersiz hizmet alanlarındaki eğitimi geliştirmeye yardımcı olup, her alandan daha geniş bakış açıları sunabiliyor.

Eğitimin yanı sıra SGH arasında yer alan ‘Cinsiyet Eşitliği’ için mobil ağlar yine büyük rol oynuyor ve kullanıcılar arasında büyük farkındalıklar yaratabiliyor. Yayılmaya devam eden mobil ağlar diğer SGH’leri de (Sağlık, Temiz Enerji) zamanla etkileyecektir.