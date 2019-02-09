Dünyanın İlk Uzaktan Cerrahi Operasyonu 5G İle Gerçekleşecek

Her yıl gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi (MWC), bu yıl akıllı telefonlardan fazlasına odaklanacak. 27 Şubat tarihinde ilk kez 5G teknolojisi sayesinde uzaktan cerrahi operasyon yürütülecek. Bu dev organizasyonun sorunsuz altyapısını ise Vodafone kuracak.

Mobil Dünya Kongresi (MWC), bu yıl akıllı telefonlardan fazlasına sahne olacak. 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona'da gerçekleşecek olan etkinliğin üçüncü gününde, 5G teknolojisi sayesinde ilk uzaktan cerrahi operasyon yönetilecek. Operasyon Barselona'daki Hospital Clinic adlı hastanede gerçekleşecek.

Gastrointestinal cerrahisinde uzman olan Antonio Maria de Lacy, düşük gecikme süreleri nedeniyle 5G'yi karmaşık müdahalelerde kullanmanın mümkün olduğunu kanıtlayacak olan bu operasyonda takıma yardımcı olacak.

Neredeyse sıfır gecikmeyi sağlayacak bu 5G altyapısını ise Vodafone sağlayacak. Barselona'da bu işlem için özel olarak dizayn edilen ameliyathanenin toplam maliyeti ise 40 milyon euro. Güncel olarak dünyanın en teknolojik ve en donanımlı ameliyathanesinde gerçekleşecek olan bu operasyonun detaylarıyla ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Fakat en heyecan verici detay, bir doktorun uzaktaki bir operasyona katılıp ekibe yardım edebilecek olması. Yakın gelecekte, önemli bir cerrahi operasyon için, alanında uzman doktorlar, dünyanın diğer ucundaki hastaların ameliyatlarına girebilecekler.