Fotoğrafların Çözünürlüğü Nasıl İki Katına Çıkarılır?

Akıllı telefon kameraları gittikçe gelişmeye devam ediyor ve oldukça iyi fotoğraf çektikleri herkes tarafından bilinen bir gerçek ancak ne kadar iyi olursa olsun profesyonel kameralarda olduğu gibi kusursuz ve gürültüsüz bir çekim yapılamıyor. Gelin akıllı telefonlarınızla çektiğiniz fotoğrafların kalitesini iki katına çıkarabileceğiniz bir yönteme yakından bakalım.

Akıllı telefon üreticileri, kameraları geliştirmeye devam etse de görüntü kalitesi, hâlâ pazardaki birçok özel kamerayla karşılaştırılamaz durumda. Birçok akıllı telefonla ilgili en büyük sorun, ISO dengesi tutturularak çekim yapıldığında bile görüntülerde ne kadar gürültü bulunduğu sorunudur. Bu yazımızda sizlere gürültüyü azaltabileceğiniz bir yöntemi anlatacağız. Neredeyse her fotoğrafta kullanabileceğiniz bu teknik, bu örnekte iPhone 11 üzerinden anlatılıyor.

Yalnızca görüntüdeki gürültü miktarını azaltmak için değil, aynı zamanda gözle görülür şekilde daha fazla ayrıntı üretmek için kullanabileceğiniz bir teknikten bahsedeceğiz. Birçok profesyonel için bu teknik, yeni bir şey olmayabilir ve muhtemelen özel kameranızda denediğiniz bir şeydir. Akıllı telefonlar, bu teknikleri uygulayabilmeniz için çok fazla esneklik sağlıyor çünkü akıllı telefonunuz hemen hemen her zaman yanınızda oluyor. Gelin bu tekniğe yakından bakalım.

Yapmanız gereken ilk şey, aynı pozu birden fazla defa çekmek:

Bahsi geçen teknik, aynı zamanda fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için harika bir alternatif olabilir çünkü bu teknik, donanımla ilgili birkaç önemli konunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Tekniği uygulamadan önce aynı pozu üst üste 15 veya 20 kez fotoğraflamanız gerekiyor.

Tekniğin adımları şu şekilde ilerliyor:

Çektiğiniz aynı pozda tüm fotoğrafları seçip Photoshop’ta birer katman olarak açın.

olarak açın. Üst üste katmanlar hâlinde bulunan fotoğrafların hepsinin seçili olduğundan emin olun.

Daha sonra Düzenle > Otomatik Hizala seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Gelen pencereyi 'Tamam' diyerek geçin.

Fotoğrafların kenarlarından taşan kısımları kesebilirsiniz.

Tüm katmanlar hâlâ seçiliyken menüden Katman > Akıllı Nesneler > Akıllı Nesne Oluştur seçeneğine tıklayın.

Örnek çalışmaları normal boyut ve iki kat çözünürlüklü boyut olarak görebilirsiniz.

Tekniğin tüm adımlarını takip edebileceğiniz video:

Videoyu hazırlayan Usman Dawood, bu işlem yapılırken şu gereksinimleri listeliyor:

Bunu yapmak için Photoshop'un masaüstü sürümüne ihtiyacınız olacak. Mümkünse RAW çekim yapın. Bu, fotoğrafları tutarlı kılar. Kameranızı sabitlemeyin. Elle çekim yapılması bu durumda bir avantajdır.

Siz de videoda anlatılan teknikle hazırladığınız fotoğrafların gerçekten istediğiniz gibi olup olmadığını yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.