Araç sahiplerinin çekilen araçları hakkındaki önemli bilgileri akıllı telefonları ve bilgisayarları üzerinden öğrenmesini mümkün kılan İSTMOP resmi olarak uygulamaya girdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hatalı park sonucu aracı çekilen kişilerin endişelerini azaltmak adına son derece faydalı bir uygulamayı hayata geçirdi. Söz konusu uygulama dahilinde araç sahipleri, araçlarının nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiğini internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden öğrenebilecekler.

Zaman ve iş gücü kaybını azaltmayı hedefleyen proje, kayıt işlemlerinin sahadan yapılmasıyla süreçleri hızlandırmak ve vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak amaçlıyor. Araç sahipleri, istmop.com ya da iOS ve Android için yayınlanan İSTMOP mobil uygulaması üzerinden araç plakasını, aracın çekildiği tarihi ve doğrulama kodunu girdikten sonra araç ile ilgili bilgilere ulaşabilecekler.

‘’Sürücüler bazen park edilmesi yasak olan yerlere, trafiğin akışını engelleyecek şekilde otobüs duraklarına, yangın musluklarının önüne, kavşaklara park edebiliyorlar. Bu ve benzeri durumlarda trafiğin akışını sağlamak amacıyla araçları çekici yardımıyla çekmek durumunda kalıyoruz.’’ diyen Başkomiser Emre Şen, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

‘’Sürücüler, araçlarını park ettikleri yerde bulamayınca aracın nerede olduğuyla ilgili bir merak ve korku duygusuna kapılıyorlar. Polisin aracı çekmesi iyi ihtimal çünkü aracın çalınma ihtimali de var. Bu gibi durumlarda sürücünün kaygısını gidermek amacıyla araç çekim işlemlerinin anında sürücü ve araç sahiplerinin haberi olması amacıyla mobil uygulama geliştirdik.’’

Araç sahiplerinin çekilen aracın konumunu direkt olarak navigasyon üzerinden görebileceğini ve neden çekildiğine dair hatalı park fotoğrafının da uygulamada yer alacağını belirten Şen, ‘’Aracınız şu an çekici üzerinde en yakın otoparka park edilecek beş dakika gibi kısa bir sürede uygulamayı güncellerseniz, aracınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz veya aracınız şu an şu otoparkta. Otoparkın iletişim bilgilerini ve konumuna navigasyon aracılığıyla tek tuşla yol tarifi alabilecek. Bazen sürücülerden 'ben hatalı yere park etmemiştim, park ettiğim yerde bir ihlal yoktu' gibi itirazlara karşı kural ihlalinin fotoğrafla sunularak itirazların önüne geçilecek.’’ şeklinde konuştu.