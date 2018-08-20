Mobil Oyun Tutkunlarının Gözdesi Olacak 5 Oyun Aksesuarı

Son dönemde popüler olan mobil oyunları daha efektif bir şekilde oynamak için bazı özel aparatlar gerekebiliyor. Bugün sizlere mobil oyuncular için geliştirilen oyun aksesuarlarını derledik.

Son yıllarda akıllı telefonların işlemcisi ve GPU’ları bilgisayar teknolojisine yaklaşmaya başladı. Bunun olması da normal olarak birbirinden iddialı mobil oyunların piyasaya çıkmasına neden oldu. Fortnite ve PUBG başta olmak üzere grafik kalitesi üst düzey pek çok oyun bulunuyor ve bu oyunları akıllı telefonunuzdan oynamak biraz zor olabiliyor. Bugün sizlere, mobil oyun deneyiminizi artıracak birbirinden iddialı 5 mobil oyuncu ekipmanı tanıtacağız.

Pubg, Fortnite gibi oyunların popülerleşmesi ile mobil oyun sektöründe de klavye - fare ekipmanları aranır oldu. GameSir X1 BattleDock, bu ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. Telefona klavye ve fare bağlamaya yarayan bu aparat aynı zamanda akıllı telefon oyunculuğunun en çok sıkıntı yaratan şarj sorununu da çözüyor. Üzerinde bulunan 3000 mAh batarya sayesinde akıllı telefonun şarj tüketimini önemli ölçüde önleyen oyun standı, bu özelliği ile oyuncuların vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Akıllı telefonunuzun ekranını kullanarak VR deneyimi yaşatacak VR Shinecon 3D gözlük, opsiyonel olarak alınabilecek kumandayla birleşince oyun tutkunları için muhteşem bir deneyim sunuyor. Bu gözlük sayesinde VR destekli oyunları oynayabildiğiniz gibi, son dönemde popülerleşen 360 derece videoları da izleyebilirsiniz.

Mobil oyun deneyimini en üst seviyeye çıkaracak Gamesir G3S kablosuz joystick, konsol oyunculuğunu mobile taşıyor. Ergonomik yapısı ile oyunculara güzel bir deneyim yaşatan oyun kolu, android telefonlar dışında PC ve PS3 için de kullanılabilir.

Dokunmatik ekranlarda oyun oynamak çok zor olabiliyor. Gamesir’in bu aparatı sayesinde dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarda sorunsuz bir şekilde oyun oynanabilecek. 360 derece hareket kabiliyetine sahip oyun kolu ile, mobil oyunculuğunuzu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. iPhone X, Galaxy S9 gibi cihazlarda olduğu gibi Galaxy Note 8 gibi büyük ekrana sahip cihazlarda da sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Akıllı telefonunuzu bir oyun koluna çeviren F2 Firestick Grip sayesinde özellikle PUBG, Fortnite gibi FPS deneyimlerini en üst seviyede yaşayabilirsiniz. 4.5 inç ila 6 inç arasındaki telefonları destekleyen aparat, mobil oyun tutkunlarının vazgeçilmez cihazlarından birisi olabilir.

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